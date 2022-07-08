درجات الحرارة غدا أول أيام العيد.. تصل في القاهرة إلى 37 درجة للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدًا السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك 2022، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية نهارًا.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 37 للعظمى، و25 للصغرى، والمحسوسة 40 درجة، وشبين الكوم 37 للعظمى، و24 للصغرى، ودمنهور 36 للعظمى، و24 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى، و23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 32 للعظمى، و35 المحسوسة، و23 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى، و24 للصغرى، ومطروح 31 للعظمى، و23 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى، و24 للصغرى، وسيوة 39 للعظمى، و22 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمى، و23 للصغرى، والإسماعيلية 38 للعظمى، و23 للصغرى، والسويس 37 للعظمى، و24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى، و24 للصغرى، ورفح 31 للعظمى، و23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ إلى 39 للعظمى، و27 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى، و28 للصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و26 للصغرى، والطور 34 للعظمى، و25 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى، و17 للصغرى.

حالة الطقس فى العيد

وتتوقع الأرصاد ثباتًا في حالة الطقس خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث تظل الأجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء نهارًا معتدلة ورطبة ليلا؛

كما تزداد فترات سطوع الشمس في غياب ظهور السحب المحلية مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس لذلك يرجى عدم التعرض المباشر لأشعة للشمس.

وتبلغ درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد، فى الفيوم 37 للعظمى، و24 للصغرى، وبني سويف 37 العظمى، و24 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و25 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى، و25 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى، و26 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 41 للعظمى، و28 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى، و27 للصغرى، وإدفو 41 للعظمى، و28 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى، و27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى، و26 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تعتدل حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر غدًا بارتفاع أمواج لا يتجاوز 2.25 متر، ورياح معتدلة على أغلب الأوقات.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدًا أول أيام عيد الأضحى المبارك على جميع المدن المصرية: