درجات الحرارة غدا.. أمطار متفرقة وتقلبات جوية تصل للإسكندرية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس، على جميع المدن، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس معتدل الحرارة على شمال الصعيد.

وتابعت الأرصاد، أن مدن جنوب سيناء وجنوب الصعيد يسودها طقس مائل للدفء نهارا، فيما تشهد جميع المدن طقس شديد البرودة ليلا تصل الى الصقيع على سيناء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 18 للعظمي و12 للصغري، ووادي النطرون 18 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 18 للعظمي و 11 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 17 للعظمي و 12 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و 10 للصغري، ودمنهور 17 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 18 للعظمي و 11 للصغري.

وتابعت الأرصاد، ان درجات الحرارة غدا فى مرسي مطروح 17 للعظمي و 11 للصغري، والسلوم 17 للعظمي و 9 للصغري، وسيوة 18 للعظمي و 9 للصغري، ودمياط 17 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى السويس 19 للعظمي و 11 للصغري، والعريش 18 للعظمي و 11 للصغري، ورفح 17 للعظمي و 10 للصغري، وراس سدر 19 للعظمي و 10 للصغري، ونخل 17 للعظمي و 4 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى طابا 19 للعظمي و 10 للصغري، وكاترين 14 للعظمي و 2 للصغري، والطور 21 للعظمي و 9 للصغري، وشرم الشيخ 23 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى الغردقة 22 للعظمي و 13 للصغري، ومرسي علم 23 للعظمي و 14 للصغري، والفيوم 18 للعظمي و 9 للصغري، وبني سويف 18 للعظمي و 8 للصغري.

كما تصل فى اسيوط 20 للعظمي و 8 للصغري، وسوهاج 20 للعظمي و 9 للصغري، وقنا 21 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 22 للعظمي و 10 للصغري.

وتسجل فى اسوان 23 للعظمي و 10 للصغري، وادفو 23 للعظمي و 10 للصغري، والوادي الجديد 22 للعظمي و 8 للصغري، وحلايب 22 للعظمي و 15 للصغري، وراس حربة 21 للعظمي و 14 للصغري.

اضطراب الملاحة البحرية غدا

وتتوقع الأرصاد اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من 50 الى 60 كيلو فى الساعة بارتفاع أمواج من 2.5 الى 4 م.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك أمطارا متوسطة تصل إلى رعدية على مناطق من السلوم ومرسي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السويس وبورسعيد ودمياط.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن والمحافظات: