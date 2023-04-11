درجات الحرارة غدا.. أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق والقاهرة 21 للعظمى

أعلنت الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة عدة درجات على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تشهد طقسًا باردًا ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومائلًا للبرودة على جنوب البلاد، وتشهد أمطارًا متوسطة تصل إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وتتكون أيضًا أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، ومناطق من القاهرة الكبرى بنسب خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مايقرب من 40 مدينة، وتصل في القاهرة إلى 21 العظمى، و13 الصغرى، وسوهاج 24 للعظمى، و13 للصغرى، وأسوان 27 للعظمى، و16 الصغرى، وسيوة 21 للعظمى، و12 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما أضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 20 للعظمى، و12 الصغرى، والفيوم 22 للعظمى، و12 للصغرى، وكفر الشيخ 21 العظمى، و13 الصغرى، والمنيا 23 للعظمى، و11 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 22 العظمى، و11 للصغرى، وشرم الشيخ 28 للعظمى، و16 الصغرى، والعريش 20 العظمى، و11 الصغرى.

وقالت الأرصاد إن درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 22 للعظمى، و13 صغرى، ومدينة 6 أكتوبر 21 للعظمى، و13 للصغرى، وادي النطرون 21 العظمى، و13 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في رأس غارب 26 للعظمى، و19 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى، و12 للصغرى، والطور 25 العظمى، و15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في قنا إلى 24 العظمى، و14 الصغرى، ورفح 19 العظمى، و12 الصغرى، وأبو رماد 27 العظمى، و19 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، في الوادي الجديد 25 للعظمى، و14 الصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى، و13 صغرى، والأقصر 26 العظمى، و15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 30 للعظمى، و19 للصغرى، وطابا 21 للعظمى، و12 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى، و13 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى سفاجا

وتصل في ودمنهور إلى 20 للعظمى، و12 الصغرى، وأبو سمبل 26 للعظمى، و15 الصغرى، وسفاجا 28 للعظمى، و18 الصغرى، وبني سويف 22 العظمى، و12 للصغرى.

وتابعت الأرصاد أن درجة الحرارة في الغردقة 27 للعظمى، و17 الصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى، و21 للصغرى، وأسيوط 23 العظمى، و12 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر إلى 24 للعظمى، و15 الصغرى، والمنصورة 20 العظمى، و13 الصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى، و17 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 20 للعظمى، و12 للصغرى، والسويس 22 العظمى، و13 الصغرى، وحلايب 26 العظمى، و21 صغرى.

نشاط للرياح على القاهرة وأغلب المدن

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 18 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

وتحذّر الأرصاد من اضطراب حالة الموج في البحر المتوسط ويبلغ الموج 2.5 إلى 3 في الاتجاه الشمالي الغربي، وتصل حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 في الاتجاه الشمالي الغربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: