درجات الحرارة غدا.. أمطار ليلا على القاهرة والعظمى تسجل 28

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا على أغلب المدن، وتسجل في القاهرة 28 للعظمى، لتشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء، و طقس مائل للدفء على السواحل الغربية، وحار على جنوب البلاد.

كما تتوقع طقسا باردا ليلا على أغلب المدن، مع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، وتمتد مساء إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة على القاهرة ليلا.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، وتسجل في القاهرة 28 العظمى و15 الصغرى، والفيوم 31 للعظمى و 14 للصغرى، والعريش 30 العظمى و15 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتسجل الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و 15 الصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 17 الصغرى، ورأس سدر 28 للعظمى و 13 الصغرى، والأقصر 32 العظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 29 للعظمى و 16 الصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 16 الصغرى، وقنا 32 العظمى و16 الصغرى، وأبو رماد 25 العظمى و16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في شبين الكوم 28 للعظمى و 15 صغرى، وأبو سمبل 34 للعظمى و 14 الصغرى، و مرسى علم 28 للعظمى و 16 الصغرى، وسيوة 29 للعظمى و 16 صغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة غدا في رأس غارب 27 للعظمى و 16 للصغرى، والمنصورة 28 العظمى و16 الصغرى، والغردقة 28 للعظمى و 15 للصغرى، ومحافظة أسيوط 31 العظمى و12 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا في محافظة السويس 29 العظمى و 13 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 29 العظمى و 14 للصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمياط 28 للعظمى و 15 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى و 16 للصغرى، ونخل 29 العظمى و 7 للصغرى، و شرم الشيخ 29 للعظمى و 17 للصغرى.

بينما تسجل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 29 للعظمى و 16 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 10 للصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في دمنهور 29 للعظمى و 15 الصغرى، والطور 26 العظمى و 13 الصغرى، و العلمين الجديدة 21 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في السلوم 25 للعظمى و 13 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 16 الصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 13 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى بني سويف

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في حلايب 28 العظمى و 16 صغرى، وبني سويف 30 العظمى و 13 للصغرى، وطابا 25 للعظمى و 14 الصغرى، وادي النطرون 29 العظمى و14 الصغرى.

فيما تبلغ درجة الحرارة في شلاتين 29 للعظمى و 17 صغرى، ورفح 29 العظمى و 14 الصغرى، ورأس حدربه 27 العظمى و 17 للصغرى.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، محملة بالرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة، وتساوى سرعتها 12 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة في المحافظات والمدن: