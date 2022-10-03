درجات الحرارة غدا.. أمطار في سيناء وطقس حار رطب على القاهرة والعظمى 31

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط حركة الرياح عل بعض المناطق والأنحاء تسهم في خفض الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الثلاثاء على القاهرة 31 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 29 للعظمى و 23 للصغرى، والعلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 23 للصغرى، ومطروح 27 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى سيوة 29 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 29 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 29 للعظمى و 22 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى نويبع 35 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شبين الكوم 31 للعظمى و 22 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 32 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة فى شرم الشيخ 34 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 27 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 26 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 22 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في بني سويف 32 للعظمى و 22 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 21 للصغرى، وأسيوط 32 للعظمى و 21 للصغرى، وسوهاج 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى أسوان 40 للعظمى و 25 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 26 للصغرى، وأبو رماد 35 للعظمى و 27 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: