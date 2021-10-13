درجات الحرارة غدا.. أمطار على شمال الدلتا والقاهرة تسجل 32 للعظمي وأسوان 42

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس، على جميع المدن، ليسود طقس حار على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الغربية، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء، وتسجل فى القاهرة 32 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن هناك فرص خفيفة لتساقط الأمطار غدا على السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، على فترات متقطعة بنسبة 40 %.

وذكرت الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط عل مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وتسجل فى القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 13 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 32 للعظمي و21 للصغري، والمنصورة 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 30 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 28 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 32 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 32 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، والعريش 28 للعظمي و 22 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى طابا 31 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 17 للصغري، والطور 29 للعظمي و 24 للصغري، وشرم الشيخ 34 للعظمي و 26 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 26 للصغري، ومرسي علم 34 للعظمي و 24 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، المنيا 34 للعظمي و 20 للصغري، واسيوط 35 للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 22 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى أسوان 42 للعظمي و 26 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 26 للصغري، والوادي الجديد 38 للعظمي و 22 للصغري.

نسبة الرطوبة غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نسبة الرطوبة غدا تسجل فى القاهرة 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الضعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كافة المحافظات المصرية: