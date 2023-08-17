درجات الحرارة غدا.. أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر والقاهرة 33 للعظمى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وكشفت الأرصاد، أن حركة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

كما تشهد بعد المدن فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت هيئة الارصاد، أن درجات الحرارة غدا الجمعة على القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 26 الصغرى، وأبو سمبل 39 العظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، الي أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في حلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 29 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سفاجا 40 العظمى و 29 الصغرى، وطنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 18 الصغرى، 6أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، وأسوان 43 العظمى و 28 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة في دمنهور

وأشارت الأرصاد الجوية، الي أن درجة الحرارة في رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العريش 32 العظمى و 24 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، والطور 34 العظمى و 27 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 40 للعظمى و 24 الصغرى، ونخل 35 العظمى و 21 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 24 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 21 صغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 41 للعظمى و 29 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى و29 الصغرى.

وتسجل في دمياط 31 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى.

وتتوقع اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: