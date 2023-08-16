درجات الحرارة غدا.. أمطار على جنوب سيناء تصل للسيول والقاهرة 34 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتعلن حالة الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد، عن نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

كما تتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا الخميس على كافة المدن، وتبلغ على القاهرة 34 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 24 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 25 الصغرى، والمنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 35 العظمى و24 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 24 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 30 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في سيوة 35 للعظمى و 22 صغرى، وسفاجا 40 العظمى و 29 الصغرى، والطور 35 العظمى و 27 الصغرى، المنيا 35 للعظمى و 23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 32 العظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى، والعاصمة الإدارية 34 درجة و25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 صغرى.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة في بنها 34 العظمى و 25 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى ، ورأس غارب 39 العظمى و 29 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

وتصل درجة الحرارة غدا في كاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى و29 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 40 للعظمى و 25 الصغرى، ونخل 36 العظمى و 16 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 42 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 32 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شلاتين 39 للعظمى و 30 صغرى، وحلايب 34 العظمى و 29 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى.

وتصل في أبو سمبل 39 العظمى و 28 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 23 للصغرى، وطنطا 33 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 42 العظمى و 27 الصغرى.

حالة البحر المتوسط غدا

وتتوقع هيئة الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتتغير حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2.5 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وظهور شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: