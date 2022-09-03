درجات الحرارة غدا.. أمطار على جبال البحر الأحمر ونشاط للرياح على القاهرة والعظمى 34

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على العاصمة والوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 34 للعظمى و 24 للصغرى، وأكتوبر 35 للعظمى والصغرى 24، ودمنهور 33 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت: إن درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى كفر الشيخ 33 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 24 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، وبنها 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 31 للعظمى و 26 للصغرى، والاسماعيلية 35 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، وشلاتين 41 للعظمى و 29 للصغرى، وحلايب 36 للعظمى و 26 للصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة غدا فى العريش 31 للعظمى و 23 للصغرى، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس سدر 38 للعظمى و 27 للصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 29 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى فى مدن الصعيد على بني سويف 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسوان 44 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 43 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 للصغرى، وأبو سمبل 42 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس حدربة 36 للعظمى و 26 للصغرى.

حالة البحرين غدا

وتتوقع أن تصل حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 الى 1.75 متر، كما تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع امواج يتجاوز 2.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا، الأحد على مختلف المحافظات والمدن: