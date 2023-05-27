درجات الحرارة غدا.. أمطار على الوجه البحري وأتربة على القاهرة والعظمى 34 بالعاصمة

أعلنت الهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وكشفت الأرصاد، عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 19 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي في القاهرة الكبرى.

واحتمالية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتشهد الأرصاد فرص سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد قد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 34 العظمى و 21 الصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 19 الصغرى، وبنها 34 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 20 للصغرى، ورفح 30 العظمى و 20 الصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و 20 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في سوهاج 34 للعظمى و 23 للصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 34 للعظمى و 20 للصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الفيوم 34 للعظمى و 22 للصغرى، وطنطا 32 العظمى و 19 الصغرى، ونخل 25 العظمى و12 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في الأقصر

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 39 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، وكاترين 22 العظمى و 9 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 24 الصغرى.

وتصل الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 32 للعظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى و 25 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في طابا 24 للعظمى و 17 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 19 صغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الطور

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 32 العظمى و 21 للصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 29 للعظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 21 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 33 العظمى و 20 الصغرى، وأسوان 40 للعظمى و 28 الصغرى، والسويس 32 العظمى و 21 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 20 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف الى معتدل، بارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية، واعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأحد على مختلف المدن: