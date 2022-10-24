درجات الحرارة غدا.. أمطار على القاهرة والصغرى 20 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ولطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وتتوقع الأرصاد، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا تؤدي إلى تساقط للامطار بنسب تتراوح من خفيفة الى معتدلة قد تكون رعدية في بعض الأوقات، على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على السواحل الغربية.

كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة تسجل على القاهرة 14 عقدة، و 16 عقدة على جنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 27 للعظمى و 20 للصغرى، والعاصمة 26 للعظمى و 19 للصغرى، وبنها 27 للعظمى و 19 للصغرى، والمنصورة 25 للعظمى و 19 للصغرى، و أكتوبر 27 للعظمى و 18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 25 للعظمى و 19 للصغرى، و العلمين 25 للعظمى و 17 للصغرى، ووادي النطرون 27 للعظمى و 19 للصغرى، و مطروح 25 للعظمى و 18 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في السويس 27 للعظمى و 19 للصغرى، و وبورسعيد 26 للعظمى و 21 للصغرى، و الاسماعيلية 27 للعظمى و 18 للصغرى، و الزقازيق 27 للعظمى و20 للصغرى، و شبين الكوم 27 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى العريش 25 للعظمى و 20 للصغرى، و رأس سدر 32 للعظمى و 19 للصغرى، و نخل 25 للعظمى و 13 للصغرى، وطابا 29 للعظمى و 21 للصغرى، و نويبع 30 للعظمى و 22 للصغرى، و حلايب 27 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمى و 22 للصغرى، و الغردقة 30 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 18 للصغرى، و بني سويف 27 للعظمى و 17 للصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى الأقصر 31 للعظمى و 18 للصغرى، و اسوان 31 للعظمى و 19 للصغرى، و الوادي الجديد 32 للعظمى و 15 للصغرى، و أبوسمبل 31 للعظمى و 20 للصغرى.

كما توقعت الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج تصل الى 2 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والمحافظات: