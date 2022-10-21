درجات الحرارة غدا.. أمطار على القاهرة ليلا والعظمى 27

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف الأنحاء والمدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل و مائل للبرودة فى اخرة.

وتتوقع الأرصاد الجوية تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وتصل الى رعدية على مرسي مطروح، فيما تتساقط أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري تمتد ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وذكرت الأرصاد ان درجات الحرارة غدا فى القاهرة تسجل 27 للعظمى و 21 للصغرى، و العاصمة الإدارية 27 للعظمى و 21 للصغرى، و أكتوبر 28 للعظمى و 20 للصغرى، وبنها 27 للعظمى و 20 للصغرى، و دمنهور 26 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 26 للعظمى و 20 للصغرى، وكفر الشيخ 26 للعظمى و 20 للصغرى، و المنصورة 28 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السويس 27 للعظمى و 21 للصغرى، و الاسماعيلية 28 للعظمى و 18 للصغرى، و بورسعيد 27 للعظمى و 21 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 26 للعظمى و 19 للصغرى، و ورفح 26 للعظمى و 20 للصغرى، و الطور 29 للعظمى و 20 للصغرى، و رأس سدر 31 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 29 للعظمى و 21 للصغرى، و نويبع 31 للعظمى و 22 للصغرى، و حلايب 30 للعظمى و 24 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 21 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 30 للعظمى و 22 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 21 للصغرى، و مرسي علم 31 للعظمى و 22 للصغرى، و بني سويف 29 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى اسيوط 30 للعظمى و 17 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى و 18 للصغرى، و وقنا 35 للعظمى و 21 للصغرى، و الاقصر 34 للعظمى و 22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى اسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 32 للعظمى و 19 للصغرى، و أبو سمبل 33 للعظمى و 21 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا السبت على مختلف المدن والمدن: