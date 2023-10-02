درجات الحرارة غدا.. أمطار على السواحل وطقس حار نهارا والإسكندرية 28 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا الثلاثاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والاسكندرية 28 للعظمى.

كما تشهد المدن ليلا طقس لطيف الحرارة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 30 العظمى و23 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و22 الصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 25 الصغرى، وبور سعيد 29 العظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و22 الصغرى، وكاترين 29 العظمى و18 الصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 36 للعظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 34 العظمى و 26 الصغرى، وأسوان 39 العظمى و 26 الصغرى، والعريش 29 العظمى و 22 الصغرى، وبني سويف 31 العظمى و23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى العلمين

كما تصل درجة الحرارة فى مدينة العلمين 28 العظمى و 22 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 26 الصغرى، وادي النطرون 30 العظمى و23 الصغرى، ونخل 28 العظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الغردقة 33 للعظمى و 25 الصغرى والفيوم 31 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 22 الصغرى، والزقازيق 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في السلوم 27 العظمى و 20 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 صغرى، وسيوة 29 للعظمى و 20 صغرى، وأبو سمبل 38 العظمى و 26 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 23 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في 34 للعظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 21 الصغرى، وطابا 30 العظمى 24 الصغرى، ومرسى مطروح 27 العظمى و 21 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 22 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و 22 الصغرى، والطور 33 العظمى و 25 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى السلوم

وأشارت هيئة الأرصاد، الى أن درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 31 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 20 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 26 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بنها 30 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 30 درجة و 22 الصغرى، وطنطا 29 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 36 العظمى و 25 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تتغير حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وتضطرب ايضا حالة البحر الأحمر بارتفاع الموج من 2 ال2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الثلاثاء على مختلف المدن: