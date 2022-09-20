درجات الحرارة غدا.. أمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء والعظمى في العلمين 29

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المحافظات والمدن المصرية، وتصل فى العلمين الجديدة 29 للعظمى و 22 للصغرى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل ليلا، و طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية نهارا.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل ليلا على تلك الأنحاء، مع نشاط لحركة الرياح على أغلب المدن مما يقلل من الإحساس بارتفاع الرطوبة، والظواهر الجوية أن تكون السماء غائمة جزئيا خلال اليوم.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأضافت الأرصاد إن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 32 للعظمى و 24 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 23 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، و ووادي النطرون 30 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى و 23 للصغرى، و وشبين الكوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى دمياط 30 للعظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 30 للعظمى و 24 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 32 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مطروح 29 للعظمى و 21 للصغرى، والسلوم 31 للعظمى و 19 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 للصغرى، والعريش 30 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى طابا 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 33 للعظمى و 24 للصغرى، وطابا 32 للعظمى و 24 للصغرى، وحلايب 33 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وبني سويف 33 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 20 للصغرى، واسيوط 34 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد فى سوهاج 35 للعظمى و 22 للصغرى، وقنا 36 للعظمى و 22 للصغرى، والأقصر 36 للعظمى و 22 للصغرى، وأسوان 37 للعظمى و 23 للصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 19 للصغرى.

وتتوقع ان تعتدل حالة البحرين المتوسط والأحمر بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 متر الى 2 متر وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى المحافظات المصرية: