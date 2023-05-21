درجات الحرارة غدا.. أمطار على السواحل الشمالية والإسكندرية 25 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة غدا الاثنين بنسبة طفيفة على مختلف المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تنشط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، وتسجل سرعتها 22 عقدة، و تنشط على القاهرة بسرعة 17 عقدة محملة بالرمال والأتربة فى بعض الأوقات، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

أعلنت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 32 العظمى و21 الصغرى، وبورسعيد 30 العظمى و 20 الصغرى، وأسوان 42 للعظمى و 25 الصغرى، وشرم الشيخ 36 للعظمى و 23 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 18 للصغرى، وسيوة 30 للعظمى و 20 صغرى، وطنطا 31 العظمى و 20 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و 22 الصغرى.

وتابعت: إن درجة الحرارة في الفيوم 35 للعظمى و 22 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 20 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 23 الصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 31 للعظمى و 20 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 21 صغرى، والعريش 31 العظمى و 18 للصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في السلوم 25 العظمى و 18 الصغرى، وسفاجا 36 للعظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 23 للصغرى.

وتابعت: إن درجة الحرارة غدا في المنصورة 31 العظمى و 19 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و 24 الصغرى، والطور 33 العظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 25 للعظمى و 18 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 23 صغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في بنها 32 العظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 36 العظمى و23 الصغرى، وكاترين 30 العظمى و 11 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و19 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد

وتسجل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 32 العظمى و 22 الصغرى، ورفح 31 العظمى و 18 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 23 الصغرى، ورأس حدربة 28 العظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في طابا 32 للعظمى و 20 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 20 الصغرى، ونخل 32 العظمى و13 الصغرى، والسويس 32 العظمى و21 الصغرى.

وتتوقع أن تعتدل حالة البحر المتوسط بارتفاع أمواج يتراوح من 1.5 الى 2.5 متر، و تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل بارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: