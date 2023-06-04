درجات الحرارة غدا..أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وأسوان 44 للعظمى

توقعت الهيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا الاثنين على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

كما تبلغ نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، في التقرير درجات الحرارة غدا في القاهرة 33 العظمى و 21 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 صغرى، وطابا 34 للعظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد، إلى أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و 20 للصغرى، والعلمين الجديدة 28 للعظمى و 20 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 20 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 21 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في طنطا 32 العظمى و 20 الصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 20 صغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى، وأسوان 44 للعظمى و 30 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 21 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 33 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، وشلاتين 38 للعظمى و 27 صغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى، والوادي الجديد 43 للعظمى و29 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 21 الصغرى، والسلوم 26 العظمى و 19 الصغرى.



وأضافت الأرصاد، أندرجة الحرارة غدا في كاترين 30 العظمى و 16 الصغرى والطور 36 العظمى و 25 للصغرى، وسوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى، ورفح 27 العظمى و 20 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، وأسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 29 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 26 العظمى و 20 الصغرى، ونخل 35 العظمى و20 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 27 العظمى و 20 للصغرى.

وأضافت الأرصاد حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1 الى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية، وتذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: