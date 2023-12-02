درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على جنوب البلاد وأسوان 30 للعظمى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الأحد على جميع المدن، ليحل طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس ولطيف في الظل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وحار على جنوب الصعيد، وأمطار خفيفة على جنوب البلاد من حلايب وشلاتين.

وتشهد طقس ليلا بارد على جميع المدن، فيما حذرت من ظهور شبورة صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب علي بعض المناطق.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 25 العظمى و 15 الصغرى، ومرسى علم 29 العظمى و 18 الصغرى، وكاترين 23 العظمى و4 الصغرى، وأسيوط 25 العظمى و 9 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 25 للعظمى و 14 الصغرى، وأبو سمبل 29 العظمى و 14 الصغرى، 6 أكتوبر 24 العظمى و 14 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 27 العظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 28 العظمي و 9 الصغر، والسلوم 23 العظمى و 12 الصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 21 صغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في طنطا 24 العظمى و14 الصغرى، وادي النطرون 25 العظمى و 14 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 13 الصغرى، والغردقة 28 للعظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الطور 26 العظمى و 15 الصغرى، والسويس 26 العظمى و14 الصغرى، وسوهاج 27 العظمى و 11 الصغرى، وسفاجا 28 العظمى و 17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في حلايب 27 العظمى و 21 الصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و 14 الصغرى، وشرم الشيخ 29 العظمى و20 الصغرى، وشبين الكوم 24 للعظمى و 14 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 25 العظمى و15 الصغرى، والزقازيق 25 العظمى و15 الصغرى، والأقصر 30 العظمى و 12 الصغرى، والعلمين 24 العظمى و 13 الصغرى.

كما تصل في الفيوم 25 العظمى و 12 الصغرى، وبني سويف 25 العظمى 12 والصغرى، وسيوة 23 للعظمى و 7 صغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 14 الصغرى، وطابا 27 العظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى أسوان

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في أسوان 30 العظمى و 15 الصغرى، ورأس سدر 26 للعظمى و 13 الصغرى، والإسماعيلية 26 العظمى و 13 الصغرى، ونخل 23 العظمى و 8 الصغرى، ودمياط 24 العظمى و18 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 29 العظمى و 16 الصغرى، وأبو رماد 29 العظمى و 21 الصغرى، والعاصمة الإدارية 25 درجة و 15 الصغرى، وكاترين 23 العظمى و4 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في قنا 29 العظمى و 13 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 14 الصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى و 11 الصغرى، وبنها 25 العظمى و 15 الصغرى، والمنيا 24 العظمى و11 الصغرى.

وأعلنت الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية، فيما تتراوح ايضا حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاحد مختلف المدن: