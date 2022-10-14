درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على القاهرة والإسكندرية تصل إلى رعدية فى مطروح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض القاهرة لأول مرة منذ بدء فصل الخريف لتساقط أمطار بنسب حدوث تصل إلى 40 %، وفق درجات الحرارة غدا السبت وتصل فى القاهرة إلى 30 للعظمى و 22 للصغرى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن مدن الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد ستشهد طقس مائل للحرارة، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة المدن والمحافظات.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا السبت فى القاهرة 30 للعظمى و 22 للصغرى، والعاصمة الإدارية 28 للعظمى و 20 للصغرى، ومدينة أكتوبر 29 للعظمى و 20 للصغرى.

وتابعت إن درجة الحرارة غدا على دمنهور 28 للعظمى و 21 للصغرى، و كفر الشيخ 27 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 21 للصغرى، والزقازيق 28 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 29 للعظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 29 للعظمى و 19 للصغرى، والسويس 28 للعظمى و 20 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 29 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و 21 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى السلوم 28 للعظمى و 21 للصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 18 للصغرى، والعريش 28 للعظمى و 21 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 20 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 31 للعظمى و 24 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 24 للصغرى، ومرسي علم 32 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى و 21 للصغرى، وبني سويف 30 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى المنيا 31 للعظمى و 20 للصغرى، و أسيوط 31 للعظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 20 للصغرى، وقنا 33 للعظمى و 20 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى و 21 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى أسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، والوادي الجديد 33 للعظمى و 21 للصغرى، وأبو سمبل 34 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدل إلى مضطرب وارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل إلى 2 متر والرياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات: