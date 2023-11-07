درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى ليلا والصغرى 22

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن انخفاض طفيف فى درجات الحرارة غدا الأربعاء على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، تمتد لمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وسيناء ومدن القناة، و أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، إذ تصل فى القاهرة 30 العظمى و 22 الصغرى، والإسماعيلية 31 العظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 26 العظمى و 19 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في العلمين 27 العظمى و 20 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و13 الصغرى، ورأس غارب 31 العظمى و 22 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الفيوم

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في وادي النطرون 30 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و 22 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى و 22 صغرى، والفيوم 30 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في السويس 30 العظمى و 22 الصغرى، و شرم الشيخ 32 العظمى و 23 الصغرى، ونخل 31 العظمى و16 الصغرى، وأسوان 36 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في أسيوط

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في أسيوط 32 العظمى و 19 الصغرى، والمنيا 31 العظمى و20 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 22 الصغرى، والطور 30 العظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في دمنهور 30 للعظمى و 22 الصغرى، ورأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، ودمياط 28 العظمى و 23 الصغرى، و6 أكتوبر 31 العظمى و 21 الصغرى.

كما تبلغ على واحة سيوة 30 للعظمى و 17 صغرى، وطنطا 29 العظمى و 22 الصغرى، وشلاتين 31 للعظمى و 24 صغرى، وسوهاج 33 العظمى و 20 الصغرى، والغردقة 31 للعظمى و 23 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في بورسعيد 29 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و 22 الصغرى، وقنا 35 العظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 32 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في بني سويف

وتصل درجة الحرارة غدا في بني سويف 31 العظمى و 21 الصغرى، ورفح 29 العظمى و 20 الصغرى، وأبو سمبل 35 العظمى و 24 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و23 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 22 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على مختلف المدن: