درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على القاهرة والعظمى 30 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والصحراء الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 13 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا على المدن المصرية، لتسجل على القاهرة 30 العظمى و24 الصغرى، والعلمين 29 العظمى و 22 الصغرى، وأبو رماد 37 العظمى و 27 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمى و22 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و21 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 27 الصغرى، و مرسى علم 37 للعظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 34 للعظمى و 28 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 23 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 30 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية

وتصل درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 32 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و22 الصغرى، ومرسى مطروح 28 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 31 العظمى و24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا فى رأس سدر 34 للعظمى و 23 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 27 الصغرى، والسويس 30 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 29 العظمى و15 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في أسيوط 33 العظمى و22 الصغرى، والفيوم 31 العظمى و 23 الصغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 29 الصغرى، وسيوة 31 للعظمى و 20 صغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 29 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 20 الصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 27 صغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في دمنهور

وتبلغ درجة الحرارة غدا في دمنهور 29 للعظمى و 22 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، ونخل 31 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 31 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 31 للعظمى و 24 صغرى، وطنطا 29 العظمى و 23 الصغرى، وادي النطرون 31 العظمى و23 الصغرى، وبور سعيد 30 العظمى و 23 الصغرى.

وأشارت درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر 31 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 20 الصغرى، والعاصمة الإدارية 31 درجة و23 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 28 العظمى و 22 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 26 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 26 الصغرى، والطور 32 العظمى و 25 الصغرى.

وتتغير حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تتحول حالة البحر الأحمر من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من 2 الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: