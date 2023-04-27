درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على السواحل وطقس حار على القاهرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن والمحافظات، لتشهد طقسا مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس نهارا على جنوب الصعيد شديدة الحرارة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار ضعيفة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 26 العظمى و15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 15 للصغرى، ومرسي مطروح 21 العظمى و15 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 22 للعظمى و15 للصغرى، ونخل 33 العظمي و7 الصغرى، و كاترين 25 العظمى و6 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الفيوم 32 للعظمى و 17 للصغرى، وأسوان 37 للعظمى و21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 16 للصغرى، وبورسعيد 23 العظمى و16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى طابا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 35 للعظمى و21 الصغرى، وطابا 30 للعظمى و 20 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 15 الصغرى، ودمنهور 24 للعظمى و 14 الصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و22 للصغرى.

وتسجل في بني سويف 31 العظمى و17 للصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و15 الصغرى والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 35 للعظمى و22 الصغرى، العريش 24 العظمى و15 للصغرى، والأقصر 36 العظمى و22 الصغرى، وسيوة 27 للعظمى و17 صغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على الإسماعيلية 27 العظمى و16 للصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و15 الصغرى، والسويس 27 للعظمى و16 صغرى.

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة في سفاجا 34 للعظمى و21 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و 16 الصغرى، والسلوم 22 العظمى و15 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رفح 24 العظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربة 26 العظمى و 22 للصغرى، والطور 32 العظمى و20 للصغرى، وطنطا 26 العظمى و15 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في بنها 26 العظمى و 15 الصغرى، والمنصورة 25 العظمى و15 الصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و23 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 21 العظمى و15 الصغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و 15 صغرى، وحلايب 27 العظمى و22 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى و19 للصغرى.

نشاط للرياح

وتتوقع حركة نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعته 16عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وحذرت من اضطراب حالة البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الموج 2.5الى 3.5 واتجاه الرياح شمالي غربي، مع ذكر اعتدال حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج 1.5الى 2.25واتجاه الرياح شمالي غربي.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: