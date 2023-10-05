درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والإسكندرية 28 للعظمى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مؤشرات درجات الحرارة غدا الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا لطيف الحرارة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وتتعرض بعض المدن لتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد في التقرير التالى تفاصيل درجات الحرارة غدا في المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 31 العظمى و23 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى، وأسيوط 33 العظمى و22 الصغرى، وبور سعيد 29 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 28 للعظمى و22 الصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 22 الصغرى، والمنيا 32 للعظمى و23 الصغرى، وسفاجا 34 العظمى و 25 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في بنها 30 العظمى و 23 الصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 25 الصغرى، والوادي الجديد 37 للعظمى و 23 الصغرى، و 6 أكتوبر 32 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 26 العظمى و 22 الصغرى، وكاترين 28 العظمى و17 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى و 23 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى دمياط 29 العظمى و 22 الصغرى، و الإدارية 31 درجة و23 الصغرى، وبني سويف 32 العظمى و22 الصغرى، وطابا 30العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في شبين الكوم 31 للعظمى و 23 صغرى، والفيوم 32 العظمى و 23 الصغرى، وادي النطرون 31 العظمى و23 الصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس سدر 32 للعظمى و 23 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 22 الصغرى، والعلمين 28 العظمى و 22 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في مرسى علم 35 للعظمى و 26 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى و 22 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 22 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 32 العظمى و 25 الصغرى، والسلوم 28 العظمى و 20 الصغرى، وقنا 39 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى الأقصر

وأشارت إلى أن درجة الحرارة غدا في الأقصر 40 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 30 العظمى و 20 الصغرى، والطور 31 العظمى و 23 الصغرى، وطنطا 30 العظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في أبو رماد 34 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و 25 الصغرى، وسيوة 29 للعظمى و 20 صغرى، والزقازيق 30 العظمى و 23 الصغرى.

كما تتغير حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وتترواح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: