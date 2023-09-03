درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية والاسكندرية 31 للعظمى

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، وفق مؤشرات درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، تساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية بسرعة 16 عقدة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المحافظات، وتسجل على القاهرة 34 العظمى و 24 الصغرى، وكفر الشيخ 33 العظمى و 23 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 صغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وأعلنت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى 23 الصغرى، ونخل 32 العظمى و 19 الصغرى، والمنيا 35 للعظمى و 22 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في أسيوط 36 العظمى و 23 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 24 الصغرى، والفيوم 35 العظمى و 23 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 27 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في المنصورة 33 العظمى و 23 الصغرى، والطور 33 العظمى و 25 الصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، وأبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بنها 34 العظمى و 24 الصغرى، وبورسعيد 32 العظمى و 24 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في العريش

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العريش 31 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 36 العظمى و 28 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 29 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في أبو رماد 35 العظمى و 28 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 35 العظمى و 24 الصغرى، والعاصمة الإدارية 35 درجة و24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 23 الصغرى، والسويس 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 37 العظمى 28 الصغرى، والسلوم 30 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى، وأسوان 39 العظمى و 28 الصغرى.

ودرجة الحرارة غدا في طنطا 33 العظمى 23 الصغرى، ودمياط 32 العظمى و 24 الصغرى، وحلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، وشلاتين 39 للعظمى و 30 صغرى.

درجة الحرارة غدا فى سوهاج

وتصل درجة الحرارة غدا في 6 أكتوبر إلى 35 العظمى و24 الصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 25 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 17 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 24 الصغرى، الوادى الجديد 39 للعظمى و 26 الصغرى.

وأعلنت الأرصاد تغيير البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: