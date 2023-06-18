درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وطقس حار على القاهرة والعظمى 32

تتوقع الأرصاد الجوية، تراجع طفيف في درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن، مع عودة للأمطار بنسب خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتصل في القاهرة 32 للعظمى، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء، و نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وقالت الأرصاد في التقرير إن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 32 العظمى و 21 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 العظمى و 22 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 درجة و 21 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، ورفح 27 العظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 32 العظمى و 21 الصغرى، وأبو رماد 34 العظمى و 27 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في سوهاج

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة في سوهاج 36 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 37 للعظمى و 28 الصغرى، ودمياط 27 العظمى و 21 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في الفيوم 32 للعظمى و 20 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و23 صغرى، وبني سويف 33 العظمى و 21 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 20 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، وقنا 38 العظمى و 28 الصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و 27 صغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 21 صغرى.

درجة الحرارة في مرسي مطروح

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح 26 العظمى و 20 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 27 العظمى و 20 الصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 22 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أبو سمبل 41 العظمى و 30 الصغرى، وكفر الشيخ 31 العظمى و 20 الصغرى، والسويس 32 العظمى و 21 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في طنطا 31 العظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 21 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 30 الصغرى، وأسيوط 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في بنها 32 العظمى و 21 الصغرى، والمنيا 34 للعظمى و 22 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، والأقصر 39 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة غدا في الطور 37 العظمى و 26 الصغرى، وشرم الشيخ 37 للعظمى و 27 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 25 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في طابا 33 للعظمى و 24 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 21 الصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى و 21 الصغرى، وكاترين 31 العظمى و 14 الصغرى.

وتتوقع الأرصاد، اعتدال حالة البحر المتوسط، بارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

كما تتراوح حالة البحر الأحمر من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح من شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على مختلف المدن: