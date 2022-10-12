درجات الحرارة غدا.. أمطار خفيفة على الإسكندرية وتسجل 20 للصغرى

تتوقع الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة غدا فى مختلف المدن والمحافظات، وتساقط أمطار خفيفة على الاسكندرية ومناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ليسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل و مائل للبرودة فى اخرة على كافة المدن والأنحاء المصرية، و نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح من 15 الى 18 عقدة.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة 28 للعظمى و 20 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 21 للصغرى، وبنها 28 للعظمى و 21 للصغرى، والمنصورة 28 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية 27 للعظمى و 20 للصغرى، و كفر الشيخ 27 للعظمى و 22 للصغرى، و مدينة أكتوبر 29 للعظمى و 20 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 27 للعظمى و 22 للصغرى، و الاسماعيلية 29 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 20 للصغرى، ومطروح 27 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى العريش 28 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 27 للعظمى و 21 للصغرى، وكاترين 27 للعظمى و 14 للصغرى، و ونخل 26 للعظمى و 12 للصغرى، وحلايب 31 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 27 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 31 للعظمى و 23 للصغرى، والغردقة 30 للعظمى و 22 للصغرى، ومرسي علم 30 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و 21 للصغرى، وبني سويف 29 للعظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى الفيوم 28 للعظمى و 21 للصغرى، و بني سويف 29 للعظمى و 19 للصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 19 للصغرى، وأسيوط 29 للعظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 30 للعظمى و 19 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 34 للعظمى و 22 للصغرى، و الاقصر 33 للعظمى و 21 للصغرى، و وقنا 34 للعظمى و 20 للصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 21 للصغرى.

وتتوقع ان تعتدل حالتي البحرين الاحمر والمتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 1.5 و 2 متر، ورياح اتجاه شمالية غربية، وتصل نسبة الرطوبة على القاهرة 80 للعظمى و 35 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المحافظات والمدن المصرية: