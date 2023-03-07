درجات الحرارة غدا.. أجواء معتدلة نهارا على المدن والقاهرة 22 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية أجواء معتدلة نهارًا على معظم الأنحاء، باردة ليلًا وفق درجات الحرارة غدًا الأربعاء؛ ونشاط رياح على مسطح البحر الأحمر يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

وتشهد بعض المدن طقسًا مائلًا للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن حركة الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 8 عقدات في القاهرة الكبرى في الاتجاه الشمالي، مع استمرار برودة الطقس ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونرصد، فى التقرير، تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء، وتصل درجة الحرارة فى القاهرة إلى 22 العظمى، و13 الصغرى، وطابا 24 للعظمى، و14 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 23 للعظمى، و12 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدًا في الإسكندرية 22 للعظمى، و13 الصغرى، والأقصر 28 العظمى، و14 الصغرى، وسيوة 25 للعظمى، و10 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا على مدينة العريش إلى 22 العظمى، و12 الصغرى، وشرم الشيخ 27 للعظمى، و15 للصغرى، وبني سويف 24 العظمى، و11 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في رأس حدربة 29 العظمى، و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 22 العظمى، و12 الصغرى، وأسيوط 24 العظمى، و11 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في الزقازيق 23 العظمى، و12 الصغرى، ودمياط 22 للعظمى، و12 للصغرى، ورأس غارب 27 للعظمى، و14 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في أبو سمبل 29 للعظمى، و14 الصغرى، وإسماعيلية 23 العظمى، و12 للصغرى، وطنطا 22 للعظمى، و13 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدًا في المنصورة 21 العظمى، و12 الصغرى، ومرسى علم 27 للعظمى، و14 للصغرى، والمنيا 24 للعظمى، و11 للصغرى.

كما تبلغ في وادي النطرون 22 العظمى، و13 الصغرى، ودمنهور 22 للعظمى، و13 للصغرى، ونخل 21 للعظمى، و7 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 21 العظمى و13 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى و14 الصغرى، وحلايب 28 العظمى و14 صغرى.

ارتفاع درجة الحرارة غدا

وأضافت أن درجة الحرارة غدا في الوادي الجديد 28 للعظمى و14 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و12 للصغرى، وبنها 22 العظمى 13 والصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في الغردقة 26 للعظمى و 15 للصغرى، وشلاتين 30 للعظمى و 15 صغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و 15 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شبين الكوم 22 للعظمى و 13 صغرى، والسلوم 19 للعظمى و11 للصغرى، والسويس 22 العظمى و12 الصغرى.

كما تصل في مدينة فى أسوان 29 للعظمى، و14 الصغرى، وسوهاج 27 للعظمى، و12 للصغرى، ومدينة سفاجا 29 للعظمى، و15 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى رفح

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في رفح 21 العظمى، و11 للصغرى، وقنا 28 للعظمى، و12 للصغرى، والطور 26 العظمى، و14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة على مدينة الفيوم 25 للعظمى، و11 للصغرى، وطابا 24 للعظمى، و14 للصغرى.

وحذّرت الأرصاد من الشبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط غدا

وأوضحت أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر في اتجاه الرياح جنوبي شرقي إلى جنوبي غربي.

وتابعت أن حالة البحر الأحمر تتراوح من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء في المحافظات والمدن المصرية: