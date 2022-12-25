 درجات الحرارة غدا .. أجواء مائلة للبرودة على جميع الأنحاء و«العظمى» في القاهرة 20

تتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد العديد من المناطق بالقاهرة الكبرى تساقطًا للأمطار تكون متفاوتة الشدة، والفرصة مهيأة على باقي أنحاء القاهرة، وفق درجات الحرارة غدا الاثنين، مع استمرار الأجواء مائلة للبرودة نسبيًا على كل الأنحاء الشمالية، بسبب تكاثر السحب ودرجة الحرارة على القاهرة 20 والإسكندرية 17 درجة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبري تشهد طقسا مائلا للبرودة صباحا ولطيفا فى فترات النهار وباردا ليلا، وتمتد تلك الحالة على مدن الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومائلا للبرودة فى أول الليل وبارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 20 للعظمى و 13 للصغرى، والعاصمة الإدارية 21 للعظمى و 14 للصغرى، و دمنهور 20 للعظمى و 15 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 19 للعظمى و 14 للصغرى، و العلمين الجديدة 18 للعظمى و 14 للصغرى، و ومطروح 19 للعظمى و 14 للصغرى، والسلوم 18 للعظمى و 13 للصغرى، والعريش 20 للعظمى و 14 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 20 للعظمى و 15 للصغرى، و الإسماعيلية 21 للعظمى و 13 للصغرى، وشبين الكوم 20 للعظمى و 14 للصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى و 15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا فى نويبع 18 للعظمى و 13 للصغرى، وحلايب 22 للعظمى و 18 للصغرى، وكاترين 16 للعظمى و 4 للصغرى، و نخل 18 للعظمى و 7 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتابعت الارصاد ان درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 23 للعظمى و 15 للصغرى، والغردقة 23 للعظمى و 14 للصغرى، ومرسي علم 24 للعظمى و 16 للصغرى، والفيوم 20 للعظمى و 11 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد وجنوب البلاد، فى بنى سويف 20 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 21 للعظمى و 9 للصغرى، وسوهاج 21 للعظمى و 10 للصغرى، و قنا 22 للعظمى و 9 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى أسوان 23 للعظمى و 10 للصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 8 للصغرى، و أبوسمبل 22 للعظمى و 10 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن والأنحاء: