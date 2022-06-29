درجات الحرارة غدا.. أجواء صيفية مستقرة والعظمى في القاهرة 33

تتوقع هيئة الأرصاد أن تشهد البلاد أجواءً صيفية مستقرة وفق درجات الحرارة غدا الخميس، وامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يعمل على رفع نسب الرطوبة، وزيادة الإحساس بحرارة الطقس.

كما تتوقع أن يسود اليوم طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، شمال الصعيد 35 درجة مئوية، جنوب الصعيد 40 درجة مئوية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا علي جميع المدن والمحافظات، وتصل في القاهرة 33 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 33 للعظمي و 24 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 29 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 24 للصغري، ومطروح 29 للعظمي و 24 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة غدا في بورسعيد 30 للعظمي و 24 للصغري، و الإسماعيلية 34 للعظمي و 24 للصغري، والسويس 33 للعظمي و 23 للصغري.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 37 للعظمي و 28 للصغري، و الغردقة 37 للعظمي و 27 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة غدا

وتبلغ درجة الحرارة في الفيوم 34 للعظمي و 25 للصغري، وبني سويف 34 للعظمي و 24 للصغري، وسوهاج 36 للعظمي و25 للصغري، وأسيوط 35 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل درجة الحرارة غدا في أسوان 39 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 38 للعظمي و 26 للصغري، وقنا 37 للعظمي و 26 للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن والمحافظات:

