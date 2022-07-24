درجات الحرارة غدا.. أجواء شديدة الحرارة على المدن والعظمى في الإسكندرية 33

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الاثنين على جميع المدن والمحافظات، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس ليلا تكون معتدلة على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على القاهرة الكبري وباقي الأنحاء، مع نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط ومدن السلوم ومطروح العلمين مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 23 للصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى مرسى مطروح إلى 31 للعظمى و 22 للصغرى، والإسكندرية 33 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 36 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و 25 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة غدا فى الإسماعيلية 37 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة غدا فى نويبع 38 للعظمى و 27 للصغرى، ونخل 37 للعظمى و 19 للصغرى، ورفح 33 للعظمى و 23 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، والطور 34 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 37 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى المنيا 37 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و 23 للصغرى، وسوهاج 39 للعظمى و 25 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 26 للصغرى.

درجة الحرارة في أسوان

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 27 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 26 للصغرى، وادفو 43 للعظمى و 28 للصغرى، وأبو سمبل 41 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تعتدل حالة البحرين الأحمر والمتوسط بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر، وحركة رياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا فى جميع المدن والمحافظات: