درجات الحرارة غدا .. أجواء شديدة الحرارة نهاراً والعظمى فى القاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب الصعيد نهارا معتدل رطب ليلا علي كافة الأنحاء، وتصل فى القاهرة 36 للعظمي والمحسوسة 39 للعظمى، فيما يسود طقس حار رطب نهارا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وذكرت أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى و المحسوسة 39 للعظمي، ودمنهور 35 للعظمي و 24 للصغري، وشبين الكوم 36 للعظمى و 24 للصغرى، و السلوم 32 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 23 للصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 23 للصغرى، و دمياط 31 للعظمي و 23 للصغرى.

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمى و 27 للصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 36 للعظمى و 26 للصغري، والفيوم 36 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

كما تسجل درجة الحرارة غدا فى المنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى، و الزقازيق 36 للعظمى و 25 للصغرى، والاسماعيلية 37 للعظمى و 23 للصغري، والسويس 36 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 35 للعظمى و 24 للصغرى، و وكاترين 32 للعظمى و 17 للصغرى، والطور 39 للعظمى و 25 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى، و 24 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مدن الصعيد

وتتوقع الارصاد ان تصل درجة الحرارة غدا على مدن الصعيد فى بني سويف 37 للعظمى و 24 للصغرى، و المنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، و اسيوط 39 للعظمى و 25 للصغرى، و وسوهاج 39 للعظمى و 26 للصغرى، و وقنا 40 للعظمى و 26 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا فى اسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، و ادفو 41 للعظمى و 28 للصغرى، و الاقصر 40 للعظمى و 27 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 26 للصغرى.

حالة البحرين

وتترواح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج يصل الى 1.5 تر وحركة رياح جنوبية غربية و شمالية غربية، واعتدال حالة البحر الاحمر بارتفاع امواج من 1.5 متر الى 2 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المحافظات والمدن: