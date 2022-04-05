أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وفق درجات الحرارة غدا الأربعاء، إذ تسجل القاهرة 39 درجة.

كما تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشوائب العالقة نهارًا، ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية محملة بالرمال والأتربة.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية حتي جنوب البلاد، وطقس معتدل ليلًا على كل المدن.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غدا فى القاهرة 38 للعظمي و 22 للصغري، ودمنهور 36 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 21 للصغري.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية 26 للعظمي و 20 للصغري، وطنطا 37 للعظمي و 19 للصغري، ومطروح 26 للعظمي و 20 للعظمي.

وتصل درجات الحرارة غدا فى شرم الشيخ 38 للعظمي و 24 للصغري، والطور 34 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 30 للعظمي و 19 للضغري.

درجة الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 32 للعظمي و 20 للصغري، ودمياط 31 للعظمي و 20 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 19للصغري.

كما تصل الحرارة فى العريش 37 للعظمي و 19 للصغري، ورفح 35 للعظمي و 20 للصغري، وطابا 35 للعظمي و 20 للصغري، وراس سدر 39 للعظمي و 19 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى الغردقة 36 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 36 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 40 للعظمي و 20 للصغري.

درجة الحرارة فى اسوان

وتصل فى بني سويف 40 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا40 للعظمي و 21 للصغري، واسيوط 41للعظمي و 20 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى اسوان 42 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 42 للعظمي و 23 للصغري، وادفو 41 للعظمي و21 للصغري.

كما تعتدل حالتي البحر الاحمر والمتوسط بارفاع امواج من 1.5 الى 2 متر على مدار اليوم، وحركة رياح شمالية غربية للمتوسط و جنوبية شرقية.

كما ترتفع درجة الحرارة الصغري علي كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل ليلا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة الصغري علي القاهرة 22درجة وتبقي هذه الجواء حتي نهاية الأسبوع.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الاربعاء على كافة الأنحاء: