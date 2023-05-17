درجات الحرارة غدا.. أجواء حارة ونشاط الرياح على القاهرة وتصل لـ30 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية أجواء حارة وسماء صافية وفق درجات الحرارة، غدا الخميس، على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود طقس لطيف في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن، وتصل على القاهرة إلى 30 العظمى، و18 الصغرى، وبنها 29 العظمى، و18 الصغرى، والسلوم 25 العظمى، و16 الصغرى، والأقصر 39 العظمى، و22 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية إلى 24 للعظمى، و16 للصغرى، وأسيوط 33 العظمى، و19 الصغرى، ونخل 30 العظمى، و14 الصغرى، وشبين الكوم 30 للعظمى، و18 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في الطور 35 العظمى، و20 للصغرى، والعريش 24 العظمى، و17 للصغرى، وسوهاج 34 للعظمى، و21 للصغرى، ودمنهور 30 للعظمى، و18 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 36 للعظمى، و23 الصغرى، وسيوة 30 للعظمى، و20 صغرى، وكفر الشيخ 29 العظمى، و18 الصغرى، وحلايب 31 العظمى، و20 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى المنيا

وقالت الأرصاد إن درجة الحرارة غدا في المنيا 32 للعظمى، و18 للصغرى، ومرسى مطروح 23 العظمى، و18 الصغرى، والوادي الجديد 36 للعظمى، و19 الصغرى، وكاترين 29 العظمى، و11 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شلاتين إلى 35 للعظمى، و23 للصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى، و16 الصغرى، وطابا 33 للعظمى، و19 الصغرى، وطنطا 29 العظمى، و17 الصغرى، ومرسى علم 36 للعظمى، و24 الصغرى.

وأضافت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في رأس حدربة 31 العظمى، و21 للصغرى، وسفاجا 36 للعظمى، و23 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 30 للعظمى، و17 للصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى، و18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في وادي النطرون 31 العظمى، و17 الصغرى، والسويس 30 العظمى، و17 الصغرى، والفيوم 30 للعظمى، و18 للصغرى، وأسوان 42 للعظمى، و24 الصغرى.

درجة الحرارة غدا فى رفح

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في رفح 23 العظمى، و18 الصغرى، والمنصورة 30 العظمى، و17 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و24 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و18 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى، و19 الصغرى.

وكشفت عن ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط معتدل، حيث يبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى 2، واتجاه الرياح شمالية غربية، وتحذر من حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج 3 إلى 2.5، واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على مختلف المدن: