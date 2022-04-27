درجات الحرارة غدا.. أجواء حارة نهارًا على كل المدن وتصل في القاهرة 33 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة غدا الخميس على جميع المدن، وتصل في القاهرة 33 للعظمى، وأسوان 38 للعظمى، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس مائل معتدل ليلًا على جميع الأنحاء، وطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية.

درجات الحرراة غدا فى القاهرة

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة غدا في القاهرة 33 للعظمى، و23 للصغرى، ودمنهور 30 للعظمى، و22 للصغرى، وبلطيم 26 للعظمى، و21 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 27 للعظمى، و22 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى، و21 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى، و23 للصغرى، وسيوة 34 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في بورسعيد 25 للعظمى، و20 للصغرى، ودمياط 26 للعظمى، و21 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى، و22 للصغرى، والزقازيق 32 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة في الإسماعيلية 32 للعظمى، و22 للصغرى، والسويس 32 للعظمى، و22 للصغرى، والعريش 24 للعظمى، و18 للصغرى، ورفح 23 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر إلى 30 للعظمى، و21 للصغرى، ونخل 30 للعظمى، و20 للصغرى، ونويبع 34 للعظمى، و21 للصغرى، وطابا 32 للعظمى، و20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ 35 للعظمى، و25 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى، و24 للصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى، و25 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى، و24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمى، و24 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى، و23 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى، و23 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى، و24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في أسوان 38 للعظمى، و25 للصغرى، وإدفو 39 للعظمى، و24 للصغرى، والوادي الجديد 38 للعظمى، و25 للصغرى، وحلايب 27 للعظمى، و21 للصغرى، وشلاتين 30 للعظمى، و21 للصغرى.

منخفض حراري يصاحبه ارتفاع درجات الحرارة

وتتوقع الأرصاد أن تتأثر البلاد بمنخفض حرارى يوم الجمعة الموافق 29 أبريل 2022 يصاحبه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وانخفاض نسب الرطوبة.

وتسجل القاهرة الكبرى 38 درجة مئوية، ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الخميس على كل الأنحاء: