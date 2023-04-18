درجات الحرارة غدا.. أجواء حارة على أغلب الأنحاء والقاهرة 32 للعظمى

تتوقع الأرصاد الجوية أجواء حارة على أغلب الأنحاء وفق درجات الحرارة، غدًا الأربعاء، وتسجل على القاهرة 32 للعظمى، مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية بسرعة 16 عقدة.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس ليلًا تكون مائلة للبرودة على أغلب المدن، والطقس شديد الحرارة نهارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية.

كما تتوقع الأرصاد الجوية أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار ضعيفة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد الى القاهرة الكبرى في فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على مختلف المدن، وتصل في القاهرة 32 العظمى، و17 الصغرى، وأسيوط 37 العظمى، و18 الصغرى، والمنيا 37 للعظمى، و18 للصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة غدا في محافظة الإسكندرية 23 للعظمى، و14 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى، و21 الصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى، و19 للصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى، و16 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في العاصمة الإدارية 32 للعظمى، و16 للصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى، و20 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى، و14 للصغرى، والطور 36 العظمى، و18 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة غدا في الغردقة إلى 37 للعظمى، و22 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى، و15 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى، و16 الصغرى، وكاترين 30 العظمى، و9 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في الأقصر 39 العظمى، و20 الصغرى، وقنا 38 العظمى، و18 الصغرى، وسيوة 29 للعظمى، و13 للصغرى، وشبين الكوم 31 للعظمى، و16 للصغرى.

درجة الحرارة غدا فى مرسي علم

كما تصل درجة الحرارة غدا في مرسى علم إلى 36 للعظمى، و22 الصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى، و18 الصغرى، والعريش 34 العظمى، و16 للصغرى، وبورسعيد 26 العظمى، و16 الصغرى.

وذكرت الأرصاد أن درجة الحرارة غدا في السويس 32 العظمى، و17 الصغرى، وبني سويف 35 العظمى، و18 للصغرى، والإسماعيلية 33 العظمى، و16 للصغرى، والسلوم 21 العظمى، و13 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في مرسى مطروح إلى 21 العظمى، و15 الصغرى، ونخل 35 العظمى، و10 الصغرى، وأبو رماد 30 العظمى، و21 الصغرى.

درجة الحرارة فى كفر الشيخ

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في كفر الشيخ 29 العظمى، و17 الصغرى، والفيوم 34 للعظمى، و17 للصغرى، وسفاجا 37 للعظمى، و20 الصغرى، ورفح 33 العظمى، و15 الصغرى، وطابا 35 للعظمى، و16 الصغرى.

وتسجل الحرارة على مدينة رأس سدر 34 للعظمى، و16 الصغرى، وشلاتين 33 للعظمى، و20 صغرى، وطنطا 30 العظمى، و16 الصغرى، وبنها 32 العظمى، و17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج 37 للعظمى، و19 للصغرى، والمنصورة 28 العظمى، و17 الصغرى، وحلايب 30 للعظمى، و22 للصغرى، ووادي النطرون 32 العظمى، و16 الصغرى.

ونعرض التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: