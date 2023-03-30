درجات الحرارة غدا.. أجواء باردة ونشاط للرياح على القاهرة الكبرى والعظمى 21 درجة

تتوقع الأرصاد الجوية، أجواء مائلة للبرودة نسبيا بسبب الرياح وفق درجات الحرارة غدا الجمعة على المدن، و طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح على جميع الأنحاء لذا يفضل عدم رى القمح خلال هذه الفترة، وتنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية، ليسود طقس بارد ليلاً على جميع المدن.

أمطار على السواحل الشمالية

وتتوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة،واضطراب الأمواج في البحر المتوسط حيث يبلغ ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، في الاتجاه الشمالي الغربي، وتذكر حالة البحر الأحمر مضطرب جدا ويبلغ ارتفاع الموج من 3 إلى 4.5 متر في الاتجاه الشمالي الغربي.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتصل في القاهرة 21 العظمى و12 الصغرى، والسويس 21 العظمى و 12 الصغرى، والعريش 20 العظمى و12 الصغرى، والأقصر 24 العظمى و14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وذكرت الأرصاد، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 20 للعظمى و 13 الصغرى، وأبو سمبل 25 للعظمى و 15 الصغرى، وبني سويف 21 العظمى و 11 للصغرى، وشبين الكوم 21 للعظمى و 12 صغرى، ونخل 18 العظمى و 9 للصغرى.

وتابعت الأرصاد: أن درجة الحرارة غدا في مرسى علم 23 للعظمى و 15 الصغرى، والزقازيق 22 العظمى و 13 الصغرى، وكفر الشيخ 20 العظمى و13 الصغرى، ورأس حدربة 23 العظمى و 17 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في الإسماعيلية 22 العظمى و 12 للصغرى، وأبو رماد 22 العظمى و16 الصغرى، وطنطا 20 للعظمى و 13 للصغرى، وسيوة 20 للعظمى و11 صغرى، وقنا 23 العظمى و13 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 21 للعظمى و 12 الصغرى، وأسيوط 21 العظمى و10 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 22 للعظمى و 11 للصغرى، والفيوم 21 للعظمى و 11 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا على بني سويف 21 العظمى و 11 للصغرى، وشرم الشيخ 23 للعظمى و 16 للصغرى، وأسوان 25 للعظمى و 15 الصغرى، والغردقة 23 للعظمى و 15 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا في المنيا 20 للعظمى و 10 للصغرى، ورأس سدر 23 للعظمى و 14 الصغرى، والطور 22 العظمى و 15 الصغرى، والعلمين الجديدة 20 للعظمى و 12 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتتابع الأرصاد، أن درجة الحرارة غدا في رأس غارب 23 للعظمى و 14 للصغرى، وسفاجا 22 للعظمى و 14 الصغرى، و شلاتين 25 للعظمى و 18 صغرى، وحلايب 22 العظمى و 17 صغرى، ووادي النطرون 22 العظمى و12 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا في سوهاج 22 للعظمى و 12 للصغرى، ودمياط 19 للعظمى و 12 للصغرى، وطابا 20 للعظمى و 14 الصغرى.

و تصل درجة الحرارة غدا في المنصورة 21 العظمى و12 الصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى و 12 الصغرى، ورفح 19 العظمى و 13 الصغرى، ودمنهور 21 للعظمى و 13 الصغرى.

ونذكر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الجمعة على مختلف المدن: