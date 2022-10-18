درجات الحرارة غدا.. أجواء باردة ليلا على المدن والإسكندرية 26 للعظمى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن والمحافظات، لتسود أجواء باردة ليلًا على المدن وطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا فى القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا فى القاهرة 29 للعظمى، و21 للصغرى، والعاصمة 29 للعظمى، و21 للصغرى، وبنها 28 للعظمى، و21 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى، و20 للصغرى.

درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا فى الإسكندرية إلى 28 للعظمى، و20 للصغرى، والعلمين الجديدة 26 للعظمى، و19 للصغرى، وطنطا 28 للعظمى، و21 للصغرى، وكفر الشيخ 27 للعظمى، و21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى بورسعيد 28 للعظمى، و21 للصغرى، والإسماعيلية 30 للعظمى، و22 للصغرى، والسويس 29 للعظمى، و22 للصغرى، والزقازيق 29 للعظمى، و22 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة فى مطروح 25 للعظمى، و19 للصغرى، والسلوم 25 للعظمى، و18 للصغرى، وسيوة 27 للعظمى، و17 للصغرى، والعريش 27 للعظمى، و18 للصغرى، ورفح 27 للعظمى، و18 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة غدا فى كاترين 25 للعظمى، و14 للصغرى، والطور 32 للعظمى، و23 للصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى، و21 للصغرى، ونويبع 31 للعظمى، و22 للصغرى.

درجات الحرارة غدا

وتصل درجة الحرارة غدا فى شرم الشيخ إلى 33 للعظمى، و23 للصغرى، والغردقة 31 للعظمى، و23 للصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى، و23 للصغرى، والفيوم 29 للعظمى، و19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة غدا فى أسيوط 30 للعظمى، و19 للصغرى، وسوهاج 31 للعظمى، و20 للصغرى، والأقصر 33 للعظمى، و20 للصغرى، والوادي الجديد 31 للعظمى، و19 للصغرى، وأبو سمبل 35 للعظمى، و22 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تعتدل حالة البحر المتوسط من 1.5 إلى 2 متر، ورياح جنوبية غربية، فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل من 1 إلى 1.75 متر، ورياح شمالية غربية.

كما نعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء على مختلف المدن: