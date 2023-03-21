درجات الحرارة غدا.. أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والعظمى تسجل 26

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع في درجات الحرارة غدا الاربعاء على أغلب المدن، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد،مائل للدفء على السواحل الشمالية، أما بالنسبة لحالة الطقس ليلا تكون باردة على أغلب الانحاء.

كما تظهر شبورة مائيه في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة على شمال الوجه البحرى ومدن القناة.

وحذرت الأرصاد، من وجود اتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وتتوقع سقوط امطار خفيفة على مناطق من اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا في القاهرة

وأعلنت الأرصاد الجوية في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا على جميع المدن، وتصل في القاهرة 26 العظمى و16 الصغرى، وقنا 28 العظمى و14 الصغرى، ومحافظة السويس 25 العظمى و 14 الصغرى.

درجات الحرارة غدا في الإسكندرية

وتبلغ الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 23 للعظمى و 15 الصغرى، ومرسى علم 27 للعظمى و 16 الصغرى، والعريش 23 العظمى و15 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في محافظة الإسماعيلية 26 العظمى و 15 للصغرى، وأبو رماد 26 العظمى و17 الصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 27 للعظمى و 15 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة غدا في العلمين الجديدة 22 للعظمى و 14 للصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 11 للصغرى، وأسوان 29 للعظمى و 16 الصغرى.

وتسجل في شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، وشبين الكوم 27 للعظمى و 15 صغرى، وأبو سمبل 27 للعظمى و 14 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس غارب 26 للعظمى و 16 للصغرى، ومحافظة أسيوط 27 العظمى و11 الصغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 16 الصغرى.

درجة الحرارة غدا

و تبلغ الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة غدا في الطور 24 العظمى و 15 الصغرى، والزقازيق 27 العظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و15 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة في رأس سدر 25 للعظمى و 14 الصغرى، و 6أكتوبر 26 للعظمى و 16 للصغرى، ودمياط 22 للعظمى و 15 للصغرى.

وذكرت الأرصاد، درجة الحرارة غدا في دمنهور 25 للعظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربه 25 العظمى و 18 للصغرى، والوادي الجديد 27 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في مدينة الأقصر 28 العظمى و 15 الصغرى، والسلوم 22 للعظمى و 13 للصغرى، والمنصورة 26 العظمى و16 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة غدا في شلاتين 28 للعظمى و 17 صغرى، ووادي النطرون 26 العظمى و16 الصغرى، وسيوة 23 للعظمى و 13 صغرى، ونخل 24 العظمى و10 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتتابع أن درجة الحرارة غدا في محافظة الفيوم 27 للعظمى و 12 للصغرى، ورفح 22 العظمى و 15 الصغرى، وطنطا 26 للعظمى و 16 للصغرى، وبني سويف 27 العظمى و 12 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في سوهاج 27 للعظمى و 14 للصغرى، وحلايب 25 العظمى و 18 صغرى، وطابا 23 للعظمى و 14 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة غدا الأربعاء في المحافظات والمدن: