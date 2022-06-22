درجات الحرارة خلال 6 أيام.. القاهرة بين 34 و37 مع نشاط الرياح

تتوقع هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة الأيام القادمة فى الفترة من غد الخميس إلى الثلاثاء القادم، إذ تتراوح الحرارة على القاهرة الكبري من 34 إلى 37 للعظمى خلال تلك الفترة، ليسود طقس حار نهارا ومعتدل ليلاً.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وأضافت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الأيام القادمة تصل على الوجه البحري إلى 34 و 37 للعظمي ومن 23 إلى 25 للصغري على تلك الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء خلال تلك الفترة، مع نشاط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة غدا الخميس

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة غدا الخميس تصل فى القاهرة إلى 34 للعظمي و23 للصغري، والسواحل الشمالية 30 للعظمي و22 للصغري، وجنوب سيناء 37 للعظمي و25 للصغري، وشمال الصعيد 36 للعظمي و23 للصغري، وجنوب الصعيد 39 للعظمي و26 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن الظواهر الجوية غدا تشهد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة الجمعة القادمة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة الجمعة القادمة تصل على مدن القاهرة الكبري إلى 37 للعظمي و24 للصغري، والوجه البحري 37 للعظمي و24 للصغري، والسواحل الشمالية 32 للعظمي و23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى مدن جنوب سيناء 38 للعظمي و27 للصغري، وشمال الصعيد 38 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 42 للعظمي و27 للصغري.

وتشهد حالة الطقس الجمعة المقبلة ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 3 و 4 درجات مئوية ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مع نشاط للرياح ليلا.

درجات الحرارة السبت القادم

وذكرت الأرصاد أن درجات الحرارة السبت المقبل تسجل على مدن القاهرة الكبري والوجه البحري 35 للعظمي و23 للصغري، والسواحل الشمالية 30 للعظمي و22 للصغري، وجنوب سيناء 38 للعظمي و27 للصغري، وشمال الصعيد 37 للعظمي و25 للصغري، وجنوب الصعيد 43 للعظمي و27 للصغري.

وتسجل الظواهر الجوية فى تلك الفترة نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ونعرض فى التقرير جدولا يوضح تفاصيل درجات الحرارة الأيام المقبلة فى الفترة من الخميس إلى الثلاثاء: