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درجات الحرارة اليوم السبت 9-5-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري درجات الحرارة 16 للصغرى والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23
عصام عميرة 8:56 ص, السبت, 9 مايو 20 8:56 ص, السبت, 9 مايو 20

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ترصد بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت عن هيئة الأرصاد الجوية ، ويكون طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، غائم جزئى، وشبورة مائية صباحا وذلك علي القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية، معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة غربا، غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد شمال الصعيد طقساً مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 9-5-2020.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتسجل القاهرة الكبري درجات الحرارة 16 للصغرى والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 32، والغردقة الصغري 21 والعظمى 31، بينما دمنهور الصغرى 16، والعظمى 27.

كما تسجل محافظة أسوان أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم تصل الى 36 درجة للعظمي و 21 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2916
الاسكندرية2316
طنطا
2915
شبين الكوم2915
دمنهور2716
بلطيم
2416
مطروح
2214
السلوم
2314
سيوة2713
بورسعيد
2416
دمياط
2416
الزقازيق
2916
الإسماعيلية
3015
السويس3016
العريش2514
رفح2414
رأس سدر
2917
نخل2712
نويبع2820
طابا2718
كاترين2412
الطور2912
شرم الشيخ3222
الغردقة
3121
مرسي علم3121
الفيوم3016
بني سويف2916
المنيا3017
أسيوط3017
سوهاج3118
قنا3319
الأقصر
3520
أسوان3621
أبوسمبل
3721
الوادى الجديد
3316
شلاتين3221
حلايب2923
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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