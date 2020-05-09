درجات الحرارة اليوم السبت 9-5-2020 فى مصر

ترصد بوابة “المال” الإلكترونية درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت عن هيئة الأرصاد الجوية ، ويكون طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، غائم جزئى، وشبورة مائية صباحا وذلك علي القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية، معتدل نهارًا بارد ليلا، والرياح نشطة غربا، غائم مع فرصة سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة.

حالة الطقس فى الصعيد

كما تشهد شمال الصعيد طقساً مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 9-5-2020.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتسجل القاهرة الكبري درجات الحرارة 16 للصغرى والعظمى 29 والإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 23.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 32، والغردقة الصغري 21 والعظمى 31، بينما دمنهور الصغرى 16، والعظمى 27.

كما تسجل محافظة أسوان أعلى درجات حرارة متوقعة اليوم تصل الى 36 درجة للعظمي و 21 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: