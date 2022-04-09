درجات الحرارة اليوم السبت 9-4-2022 في مصر

ننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحالة الطقس ليلا تكون مائلة للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتعرض الطرق الرئيسية والزراعية الى شبورة مائية فى الصباح الباكر مع نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتبلغ فى القاهرة 28 للعظمي و 17 للصغري، ودمياط 23 للعظمي و 16 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 15 للصغري.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

وتابعت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 24 للعظمي و 15 للصغري، وطنطا 28 للعظمي و 16 للصغري، ومطروح 22 للعظمي و 15 للصغري.

وتصل درجة الحرارة فى شبين الكوم 27 للعظمي و 15 للصغري، والسلوم 21 للعظمي و 15 للصغري، وسيوة 25 للعظمي و 12 للصغري، وسيوة 25 للعظمي و 12 للصغري.

درجة الحرارة اليوم فى العريش

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى العريش 22 للعظمي و 15 للصغري، الاسماعيلية 28 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 28 للعظمي و 15 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 14 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى راس سدر 32 للعظمي و 16 للصغري، ونويبع 33 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 31 للعظمي و 17 للصغري، وكاترين 29 للعظمي و 14 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى اسيوط 33 للعظمي و 21 للصغري، وبني سويف 29 للعظمي و 18 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم سوهاج 35 للعظمي و21 للصغري، وقنا 39 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 39 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى ادفو 41 للعظمي و 24 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 19 للصغري، وحلايب 33 للعظمي و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

كما تصل حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل من 1 الى 1.5 متر وشمالية غربية، ومعتدل الى مضطرب بارتفاع امواج من 2 الى 2.5 متر.

ورياح جنوبية نشطة مثيرة للرمال والاتربة علي جنوب وغرب البلاد علي إثرها انخفضت الرؤية الأفقية علي مرسي مطروح وصلت الي 1000 متر و درجة الحرارة الي 41 درجة، وأسوان 4000 ودرجة الحرارة 43، والقاهرة 6000 والحرارة 38 درجة وجفاف تام لكتلة الهواء حيث وصلت نقطة الندي ما دون الصفر. تبعا للمحطات الأرصاد الجوية.

انخفاض درجة الحرارة

وسرعان ما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض علي السواحل الغربية عند دخول الهواء الشمالي ؛ يصل القاهرة وشمال الصعيد غدا ليبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: