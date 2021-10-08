درجات الحرارة اليوم السبت 9-10-2021 فى مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم السبت على كافة المدن والأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد، ولطيف ليلا.

كما يسود طقس حار نهارا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة نهارا على مدن الصعيد، ولطيف ليلا على تلك الأنحاء.

وقالت الأرصاد، أن الطرق الرئيسية تشهد شبورة مائية صباحا على مدن القاهرة وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة وجنوب سيناء، وتسجل في القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر المتوسط تتراوح من خفيفة الى معتدلة بارتفاع أمواج من متر الى 1.5 متر، فيما تترواح حالة البحر الاحمر من معتدلة إلي مضطربة بارتفاع أمواج من 1.5 الى 2.5 متر.

درجات الحرارة في القاهرة

وترصد محطات هيئة الارصاد توقعات درجات الحرارة اليوم، وتصل في القاهرة 30 للعظمي و 20 للصغري، ودمنهور 28 للعظمي و 21 للصغري، وشبين الكوم 30 للعظمي و 21 للصغري، ووادي النطرون 29 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة في الاسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية 28 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 30 للعظمي و 21 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 21 للصغري، وبلطيم 27 للعظمي و 21 للصغري.

وتبلغ في بورسعيد 28 للعظمي و 22 للصغري، والسويس 30 للعظمي و 20 للصغري، والاسماعيلية 30 للعظمي و 20 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في العريش 28 للعظمي و 22 للصغري، ورفح 28 للعظمي و 21 للصغري.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم في طابا 30 للعظمي و 22 للصغري، والطور 30 للعظمي و 23 للصغري.

وصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 33 للعظمي و 25 للصغري، والغردقة 33 للعظمي و 23 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 25 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الصعيد تسجل في أسيوط 33 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 33 للعظمي و 21 للصغري، وسوهاج 35 للعظمي و 21 للصغري، وقنا 36 للعظمي و 21 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 23 للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في اسوان 39 للعظمي و 22 للصغري، والاقصر 37 للعظمي و 23 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 20 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 85 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: