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درجات الحرارة اليوم السبت 8-8-2020 في مصر

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى و35 للصغرى
عصام عميرة 12:10 ص, السبت, 8 أغسطس 20 12:10 ص, السبت, 8 أغسطس 20

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد طقس يومي السبت والأحد القادم، حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي أنحاء البلاد، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

طقس اليوم الاثنين القادم

كما تشهد يوم الإثنين القادم انخفاض في درجات الحرارة قليلا حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية مع احتمال لسقوط الأمطار الخفيفة (٢٠% تقريبا) على السواحل الغربية، ويسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ومدن الوجه البحري تشهد اليوم، طقس حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السواحل وجنوب سيناء

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أما شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة نشطة مثيرة للأتربة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 8-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 والصغرى 26، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24 .

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 41 والصغرى 24 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و27 للصغري.

الرطوبة النسبية اليوم

وأفادت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 41 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3826
الاسكندرية3224
طنطا
3724
شبين الكوم3725
دمنهور3424
بلطيم
3224
مطروح
3222
السلوم
3323
سيوة4124
بورسعيد
3224
دمياط
3324
الزقازيق
3725
الإسماعيلية
3922
السويس3823
العريش3322
رفح3223
رأس سدر
4026
نخل3818
نويبع3929
طابا3729
كاترين3419
الطور3526
شرم الشيخ4029
الغردقة
3929
مرسي علم3828
الفيوم3925
بني سويف3925
المنيا4124
أسيوط4225
سوهاج4327
قنا4327
الأقصر
4327
أسوان4329
أبوسمبل
4231
الوادى الجديد
4428
شلاتين3828
حلايب3530

حالة الطقس علي جنوب البلاد

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد تراجع الفاصل المداري (ITCZ ) جنوبا حيث يسمح بتقدم الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوب، وبالتالي حصر فرصة سقوط الأمطار إلى أقصي جنوب البلاد ولكن بداية من الغد الجمعة تتقدم الرياح الشمالية الغربية لتشمل كافة الأنحاء، وتودع الفاصل المداري تماما، ولكن يظل فرصة لتكون بعض التكونات المحلية من السحب هناك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الموجودة.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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