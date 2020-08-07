درجات الحرارة اليوم السبت 8-8-2020 في مصر

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد طقس يومي السبت والأحد القادم، حار رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي أنحاء البلاد، مع وجود نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

طقس اليوم الاثنين القادم

كما تشهد يوم الإثنين القادم انخفاض في درجات الحرارة قليلا حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية مع احتمال لسقوط الأمطار الخفيفة (٢٠% تقريبا) على السواحل الغربية، ويسود طقس حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن القاهرة ومدن الوجه البحري تشهد اليوم، طقس حار رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

طقس السواحل وجنوب سيناء

فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

أما شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة نشطة مثيرة للأتربة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 8-8-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 38 والصغرى 26، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 24 .

أما شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 41 والصغرى 24 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و27 للصغري.

الرطوبة النسبية اليوم

وأفادت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 82 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 41 للعظمى و18 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 38 26 الاسكندرية 32 24 طنطا

37 24 شبين الكوم 37 25 دمنهور 34 24 بلطيم

32 24 مطروح

32 22 السلوم

33 23 سيوة 41 24 بورسعيد

32 24 دمياط

33 24 الزقازيق

37 25 الإسماعيلية

39 22 السويس 38 23 العريش 33 22 رفح 32 23 رأس سدر

40 26 نخل 38 18 نويبع 39 29 طابا 37 29 كاترين 34 19 الطور 35 26 شرم الشيخ 40 29 الغردقة

39 29 مرسي علم 38 28 الفيوم 39 25 بني سويف 39 25 المنيا 41 24 أسيوط 42 25 سوهاج 43 27 قنا 43 27 الأقصر

43 27 أسوان 43 29 أبوسمبل

42 31 الوادى الجديد

44 28 شلاتين 38 28 حلايب 35 30

حالة الطقس علي جنوب البلاد

أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه بعد تراجع الفاصل المداري (ITCZ ) جنوبا حيث يسمح بتقدم الرياح الشمالية الغربية إلى الجنوب، وبالتالي حصر فرصة سقوط الأمطار إلى أقصي جنوب البلاد ولكن بداية من الغد الجمعة تتقدم الرياح الشمالية الغربية لتشمل كافة الأنحاء، وتودع الفاصل المداري تماما، ولكن يظل فرصة لتكون بعض التكونات المحلية من السحب هناك بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة الموجودة.