درجات الحرارة اليوم السبت 8-7-2023 في مصر

أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن، لتشهد المدن طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقسا معتدل الحرارة رطب على جميع الأنحاء.

كما تشهد المدن شبورة مائية على الطرق الرئيسية والزراعية، فيما تنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تمتد الى جنوب البلاد على فترات متقطعة بسرعة من 15 الى 20 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على جميع المدن، وتبلغ على القاهرة 35 العظمى و 23 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى، وبني سويف 37 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 26 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس حدربة 33 العظمى و 27 الصغرى، وحلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، والزقازيق 35 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 37 للعظمى و 29 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 24 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة في سوهاج 39 للعظمى و 26 الصغرى، وكفر الشيخ 34 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 24 الصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في 6 أكتوبر 36 العظمى و 24 الصغرى، واسيوط 38 العظمى و 25 الصغرى، وأبو سمبل 40 العظمى و30 الصغرى،

درجة الحرارة فى المنيا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في والمنيا 37 للعظمى و 24 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 38 العظمى و 27 الصغرى، ودمنهور 34 للعظمى و 23 الصغرى.

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة في المنصورة 33 العظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 27 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 29 صغرى، ومرسى علم 38 للعظمى و 28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في شبين الكوم 34 للعظمى و 24 صغرى، ودمياط 32 العظمى و 22 الصغرى، وطنطا 34 العظمى و 23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 23 الصغرى، وبنها 35 العظمى و24 الصغرى.

درجة الحرارة فى كاترين

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في وادي النطرون 36 العظمى و 23 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 16 الصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 23 الصغرى، وسيوة 37 للعظمى و 23 صغرى.

وتصل درجة الحرارة في الطور 36 العظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 33 العظمى و 24 الصغرى، وطابا 35 للعظمى و 25 الصغرى، والإسماعيلية 36 العظمى و 23 للصغرى، ورفح 32 العظمى و 22 الصغرى.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: