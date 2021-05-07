درجات الحرارة اليوم السبت 8-5-2021 في مصر

وتسجل درجات الحرارة في أسوان 44 للعظمى و 28 للصغرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف أنحاء البلاد، إذ تسجل درجة الحرارة على القاهرة 42 للعظمى و23 للصغرى، والإسكندرية 39 للعظمى و19 للصغرى، وطنطا 41 للعظمى و21 للصغرى.

الطقس فى القاهرة

وأضافت الأرصاد، أن مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري تشهد طقسا شديدا الحرارة نهارًا ومعتدلًا ليلًا، مع حركة رياح معتدلة تصل سرعتها إلى 14 عقدة، اتجاه شمالية غربية، وتسجل درجة الحرارة على شبين الكوم 42 للعظمى و 22 للصغرى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط الأمطار على السواحل الغربية خلال فترات متقطعة، فيما تتعرض جنوب البلاد إلى حركة رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وتصل سرعة الرياح إلى 23 عقدة على السواحل الشمالية.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 8-5-2021.

درجات الحرارة

وترصد “المال” كل درجات الحرارة اليوم المتوقعة على المحافظات المصرية ، وتسجل فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 42 درجة، والصغرى 23 وفي الإسكندرية العظمى 39 والصغرى 19، طنطا 41 للعظمي و 21 للصغري، السلوم 42 للعظمي و 19 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 27 درجة للصغري، وبورسعيد تسجل 30 للعظمي و 19 للصغري، دمياط 30 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة على دمنهور فالعظمى 40 والصغرى 21، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 44 والصغرى 23 درجة، وشبين الكوم 42 للعظمي و 22 للصغري.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 44 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 43 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

وقالت الارصاد، ان درجة الحرارة على الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 43 والصغري 25 درجة، والوادي الجديد 43 للعظمي و 27 للصغري.

الرطوبة النسبية

وتتوقع الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج من 3 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.