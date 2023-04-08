درجات الحرارة اليوم السبت 8-4 -2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت علي أغلب المدن، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس مائل للبرودة ليلا علي تلك الانحاء.

وأضافت الأرصاد، ان حركة الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 15عقده في الاتجاه الشمالي الشرقي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وقالت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم السبت علي القاهرة 32 العظمى و21 الصغرى، وأسوان 38 للعظمى و 23 الصغرى، والعريش 27 العظمى و17 الصغرى ،وسوهاج 36 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 26 للعظمى و 18 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 18 الصغرى، وقنا 37 العظمى و23 الصغرى، ودمنهور 31 للعظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في أسيوط 37 العظمى و23 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 21 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 22 للصغرى، ورفح 26 العظمى و 17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في الفيوم 35 للعظمى و 22 للصغرى، وكفر الشيخ 30 العظمى و19 الصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 20 صغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أبو رماد 28 العظمى و23 الصغرى، وحلايب 29 العظمى و 24 صغرى، وأبو سمبل 35 للعظمى و 19 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى العريش

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في مرسى علم 33 للعظمى و 22 الصغرى، والعريش 27 العظمى و17 الصغرى، ورأس غارب 32 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 33 للعظمى و 20 للصغرى، وبني سويف 35 العظمى و 22 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 21 الصغرى، والطور 33 العظمى و 19 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 30 للعظمى و 23 صغرى، والسويس 32 العظمى و 18 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و24 الصغرى.

وتسجل في الوادي الجديد 36 للعظمى و 18 الصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و 21 صغرى، وسيوة 32 للعظمى و15 صغرى.

وتتابع درجة الحرارة في العلمين الجديدة 23 للعظمى و 17 للصغرى، ورأس حدربة 30 العظمى و 22 للصغرى، والإسماعيلية 32 العظمى و 17 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 31 للعظمى و 17 الصغرى، والمنصورة 31 العظمى و19 الصغرى، وطابا 32 للعظمى و 18 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 31 العظمى و17 الصغرى، ودمياط 28 للعظمى و 18 للصغرى، وشرم الشيخ 35 للعظمى و 21 الصغرى.

وتتوقع فرص لسقوط امطار خفيفة على اقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: