لايف

درجات الحرارة اليوم السبت 8-1-2022 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى الأقصر 25 للعظمي
عصام عميرة 12:00 ص, السبت, 8 يناير 22 12:00 ص, السبت, 8 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والماحفظات، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد وسيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الارصاد ان كافة المدن تشهد طقس شديد البرودة ليلاً يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء، وفق درجات الحرارة اليوم السبت.

وحذرت هيئة الارصاد من استمرار الشبورة المائية الكثيفة، على الطرق الرئيسية والزراعية، على مدن القاهرة والوجة البحري تمتد الى مدن القناه، مع نشاط للرياح على اقصي غرب البلاد.

وتتوقع تساقط امطار خفيفة على مناطق من اقصي غرب البلاد بنسبة حدوث تصل الى 30 %، قد تمتد الى القاهرة والوجة البحري على فترات متقطعة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الإثنين 3-1-2022 في مصر

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة اليوم في القاهرة تبلغ 20 للعظمي، و 10 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تبلغ 20 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 20 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في السويس 18 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 19 للعظمي و 10للصغري، والإسماعيلية 20 للعظمي و 10 للصغري.

اقرأ أيضا  الحكومة : إجازة منتصف العام الدراسي الحالي من 5-17 فبراير ولا صحة لإلغائها

وتابعت الأرصاد، أن  درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 24 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 21 للعظمي و 9 للصغري، الغردقة 23 للعظمى و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في مرسي علم 22 للعظمي و 14 للعظمي، و الطور 22 للعظمي و 12 للصغري، والعريش 20 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 20 للعظمي و 9 للصغري.

كما ترتفع درجة الحرارة في الفيوم 21 للعظمي و 7 للصغري، و بني سويف 21 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 23 للعظمي و 9 للصغري، وأسيوط 22 للعظمي و 9 للصغري.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة غدا.. شوائب عالقة على القاهرة والصغرى تسجل 10

درجة الحرارة في اسوان

وتسجل في أسوان 24 للعظمي و 11 للصغري،  والأقصر 25 للعظمى و 10 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 7 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 16 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج يبلغ 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج 1.5 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم السبت 8-1-2022 في مصر .. شبورة كثيفة حتى 8 صباحًا

دعاء محمود 12:47 ص, السبت, 8 يناير 22

الصحة : تسجيل 821 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 27 حالة وفاة

المال - خاص 12:32 ص, السبت, 8 يناير 22

وزير الري: مصر ستصبح أكبر دولة في إعادة استخدام المياه

محمود محسن 7:57 م, الجمعة, 7 يناير 22

حالة الطقس غدا السبت.. شديد البرودة ورياح مثيرة للأتربة

دعاء محمود 7:46 م, الجمعة, 7 يناير 22

«التأمينات»: توفير خدمات التأمين الصحي لمن انتهت خدمته قبل سن التقاعد

محمود محسن 7:39 م, الجمعة, 7 يناير 22

درجات الحرارة غدا ..نشاط للرياح محملة بالأتربة وتسجل في القاهرة 20 للعظمي

عصام عميرة 6:03 م, الجمعة, 7 يناير 22