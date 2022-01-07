درجات الحرارة اليوم السبت 8-1-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد عن توقعات درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والماحفظات، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية، وطقس مائل للدفء على شمال الصعيد وسيناء وجنوب البلاد.

وذكرت الارصاد ان كافة المدن تشهد طقس شديد البرودة ليلاً يصل الى حد الصقيع على وسط سيناء، وفق درجات الحرارة اليوم السبت.

وحذرت هيئة الارصاد من استمرار الشبورة المائية الكثيفة، على الطرق الرئيسية والزراعية، على مدن القاهرة والوجة البحري تمتد الى مدن القناه، مع نشاط للرياح على اقصي غرب البلاد.

وتتوقع تساقط امطار خفيفة على مناطق من اقصي غرب البلاد بنسبة حدوث تصل الى 30 %، قد تمتد الى القاهرة والوجة البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

درجات الحرارة اليوم في القاهرة تبلغ 20 للعظمي، و 10 للصغري، ودمنهور 20 للعظمي و 10 للصغري، وشبين الكوم 20 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية تبلغ 20 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 20 للعظمي و 10 للصغري، ومرسي مطروح 20 للعظمي و 9 للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وأوضحت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في السويس 18 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 19 للعظمي و 10للصغري، والإسماعيلية 20 للعظمي و 10 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 24 للعظمي و 15 للصغري، وطابا 21 للعظمي و 9 للصغري، الغردقة 23 للعظمى و 15 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في مرسي علم 22 للعظمي و 14 للعظمي، و الطور 22 للعظمي و 12 للصغري، والعريش 20 للعظمي و 10 للصغري، ورفح 20 للعظمي و 9 للصغري.

كما ترتفع درجة الحرارة في الفيوم 21 للعظمي و 7 للصغري، و بني سويف 21 للعظمي و 7 للصغري، والمنيا 22 للعظمي و 6 للصغري، وسوهاج 23 للعظمي و 9 للصغري، وأسيوط 22 للعظمي و 9 للصغري.

درجة الحرارة في اسوان

وتسجل في أسوان 24 للعظمي و 11 للصغري، والأقصر 25 للعظمى و 10 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 7 للصغري، وحلايب 23 للعظمي و 16 للصغري.

وتتوقع الأرصاد، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدلة الى مضطربة بارتفاع امواج يبلغ 2.5 متر، فيما تتراوح حالة البحر الاحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج 1.5 متر.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المحافظات المصرية: