درجات الحرارة اليوم السبت 6-5 -2023 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس ليلا مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأعلنت الأرصاد عن مؤشرات درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن، وتصل العظمى فى القاهرة إلى 28 و16 الصغرى، وبورسعيد 24 العظمى و17 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و 20 الصغرى، وشرم الشيخ 31 للعظمى و 20 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و16 للصغرى، والفيوم 28 للعظمى و17 للصغرى، وبنها 28 العظمى و 17 الصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و15 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مرسى علم إلى 32 للعظمى و21 الصغرى، والسويس 28 للعظمى و 17 صغرى، وطابا 29 للعظمى و 22 الصغرى.

وتسجل في أسوان 35 للعظمى و20 الصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و 18 للصغرى، وسوهاج 32 للعظمى و 18 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنصورة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في المنصورة 27 العظمى و16 الصغرى، و بني سويف 29 العظمى و 17 للصغرى، وكفر الشيخ 27 العظمى و17 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى العاصمة الإدارية 28 للعظمى و 17 للصغرى، وسفاجا 31 للعظمى و 22 الصغرى، والعريش 24 العظمى و 16 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى كاترين إلى 27 العظمى و12 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 16 للصغرى، والأقصر 34 العظمى و 19 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 29 العظمى و 20 للصغرى، الوادي الجديد 35 للعظمى و 21 الصغرى، ونخل 31 العظمى و13 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة على السلوم 23 العظمى و 16 الصغرى، ودمنهور 26 للعظمى و 16 الصغرى، وطنطا 27 العظمى و 17 الصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في أسيوط 30 العظمى و17 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 16 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و16 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، وادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى، وسيوة 26 للعظمى و 18 صغرى.

وقالت الأرصاد ، إن درجة الحرارة اليوم في شلاتين 32 للعظمى و20 صغرى، والطور 32 العظمى و 18 للصغرى، والزقازيق 28 العظمى و17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في رأس سدر 31 للعظمى و18 الصغرى، والمنيا 29 للعظمى و 18 للصغرى ،والغردقة 30 للعظمى و 20 الصغرى.

نشاط للرياح على القاهرة

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة وعلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الغربي على القاهرة الكبرى.

كما توجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل إلى مضطرب بارتفاع الموج 1.5الى 2.5 واتجاه الرياح شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج 1 إلى 1.5 واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم السبت على مختلف المدن: