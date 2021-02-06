لايف

درجات الحرارة اليوم السبت 6-2-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة في الإسكندرية 20 للعظمى و13 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, السبت, 6 فبراير 21 7:00 ص, السبت, 6 فبراير 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 21 للعظمى و12 للصغرى، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، كما تصل في طنطا إلى 21 للعظمى و12 للصغرى، فيما تسجل في أسوان 25 للعظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن مدن القاهرة والوجه البحرى يسودها طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، مع تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، وفق درجات الحرارة اليوم.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس دافئ نهارا، بارد ليلًا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأربعاء 3-2-2021 في مصر.. ارتفاع في الحرارة وأمطار

الطقس فى الصعيد

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس شمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت  6-2-2021.

درجات الحرارة اليوم

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 21 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 8.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 13  للصغري.

اقرأ أيضا  محافظ القاهرة يتفقد اصطفاف المعدات لمواجهة موجة الأمطار القادمة

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

واضافت هيئة الارصد ان حالة البحر المتوسط اليوم خفيفة الى معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1 الى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وتابع ان حالة البحر الاحمر تكون مضطربة وتصل ارتفاع الامواج اليوم بين 2 الى 3 متر مع حركة رياح شمالية غربية.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الجمعة 5-2-2021 في مصر

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2112
الإسكندرية2013
طنطا
2112
شبين الكوم2112
دمنهور2112
بلطيم
2112
مطروح
2013
السلوم
2110
سيوة198
بورسعيد
2014
دمياط
1914
الزقازيق
2113
الإسماعيلية
2110
السويس2113
العريش2013
رفح1913
رأس سدر
2112
نخل208
نويبع2516
طابا2215
كاترين156
الطور2216
شرم الشيخ2516
الغردقة
2415
مرسي علم2515
الفيوم2410
بني سويف2210
المنيا2210
أسيوط238
سوهاج229
قنا2410
الأقصر
2413
أسوان2512
أبوسمبل
2311
الوادى الجديد
259
شلاتين2618
حلايب2519
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

حالة الطقس اليوم السبت 6-2-2021 في مصر.. شبورة صباحا شديد البرودة ليلا

دعاء محمود 8:58 ص, السبت, 6 فبراير 21

«الصحة»: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة

المال - خاص 12:33 ص, السبت, 6 فبراير 21

الرابعة عالميًا.. الإمارات تحتل المرتبة الأولى إقليميًا في مؤشر ريادة الأعمال العالمي

المال - خاص 7:56 م, الجمعة, 5 فبراير 21

خلال يوم واحد .. أمريكا تسجل أكثر من 119 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

المال - خاص 7:50 م, الجمعة, 5 فبراير 21

678.7 مليار دولار.. العجز التجاري الأمريكي يسجل مستوى قياسيًا في 12 عامًا

المال - خاص 7:41 م, الجمعة, 5 فبراير 21

طقس غد السبت.. مائل للدفء نهارًا ورياح نشطة على سيناء

دعاء محمود 5:44 م, الجمعة, 5 فبراير 21