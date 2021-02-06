درجات الحرارة اليوم السبت 6-2-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 21 للعظمى و12 للصغرى، وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، كما تصل في طنطا إلى 21 للعظمى و12 للصغرى، فيما تسجل في أسوان 25 للعظمى.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن مدن القاهرة والوجه البحرى يسودها طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، مع تأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، وفق درجات الحرارة اليوم.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس دافئ نهارا، بارد ليلًا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

الطقس فى الصعيد

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس شمال الصعيد، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 6-2-2021.

درجات الحرارة اليوم

وتبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15 درجة للصغري.

وتصل درجات الحرارة اليوم في دمنهور 21 للعظمى والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 19 والصغرى 8.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 24 للعظمي و 13 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 75 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحر المتوسط

واضافت هيئة الارصد ان حالة البحر المتوسط اليوم خفيفة الى معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1 الى 1.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

وتابع ان حالة البحر الاحمر تكون مضطربة وتصل ارتفاع الامواج اليوم بين 2 الى 3 متر مع حركة رياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: