درجات الحرارة اليوم السبت 6-11-2021 فى مصر

وتصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 27 للعظمى



تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي كافة المدن والأنحاء، لتشهد طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن كافة الك المصرية تشهد طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة آخره.

كما تشهد شبورة مائية كثيفة تصل الي حد الضباب حيث تنخفض الرؤية الأفقية الي أقل من ١٠٠٠ متر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والي القاهرة.

ووجهت الأرصاد، تحذيرًا لسائقي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة في الصباح الباكر، وانعدام الرؤية بشكل ملحوظ في تلك الأوقات.

درجات الحرارة في القاهرة

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في القاهرة ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري، والاسكندرية ٢٧ للعظمي و ١٩ للصغري، وطنطا ٢٩ للعظمي و ١٩ للصغري.

درجات الحرارة اليوم

كما تسجل درجات الحرارة في السويس ٢٨ للعظمي و ٢١ للصغري، والعريش ٢٨ للعظمي و ١٨ للصغري، ورفح ٢٩ للعظمي و ١٨ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد ٢٧ للعظمي و ٢٠ للصغري، والاسماعيلية ٢٩ للعظمي و ٢٠ للصغري.

درجة الحرارة



كما تصل درجة الحرارة في طابا ٢٨ للعظمي و ٢٠ للصغري، وكاترين ٢٥ للعظمي و ١٤ للصغري، والطور ٢٧ للعظمي و ٢١ للصغري.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ ٣٢ للعظمي و ٢٣ للصغري، والغردقة ٣٠ للعظمي و ٢٢ للصغري، ومرسي علم ٣٠ للعظمي و ٢١ للصغري.

درجات الحرارة اليوم

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في مدن الصعيد تسجل في أسيوط ٣٠ للعظمي و ١٨ للصغري، وسوهاج ٣٢ للعظمي و ١٨ للصغري، والمنيا ٣٠ للعظمي و ١٧ للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في اسوان ٣٦ للعظمي و ٢١ للصغري، وقنا ٣٣ للعظمي و ١٩ للصغري، والاقصر ٣٤ للعظمي و ٢٠ للصغري.

نسبة الرطوبة

واشارت الأرصاد إلي أن نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة ٨٦ للعظمي و ٣٠ للصغري، والسواحل الشمالية ٩٠ للعظمي و ٤٠ للصغري.

كما تسجل الرطوبة علي شمال الصعيد ٤٠ للعظمي و ٢٥ للصغري، وجنوب الصعيد ٣٠ للعظمي و ١٥ للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي كافة المدن :



