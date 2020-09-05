درجات الحرارة اليوم السبت 5-9-2020 فى مصر

تري هيئة الأرصاد الجوية اليوم، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تكون السحب المخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومن المتوقع سقوط أمطار بشكل متوسط، وفقا لمحطات الرصد لبيان درجات الحرارة اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبري شبورة مائية صباحا وطقسا حارا رطب نهارا و معتدل ليلا، كما ترتفع نسبة الرطوبة الامر الذي يؤدي الى زيادة الاحساس بحرارة الطقس، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان السواحل الشمالية الغربية تسجل طقسا معتدل نهارا وليلا، مع شبورة مائية في الصباح الباكر.

كما تشهد السواحل الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، مع حركة رياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء طقسا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

حالة الطقس فى الصعيد

وأضافت ان مدن الصعيد تسجل طقسا شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا ولطيف على شمل الصعيد ليلا، ومعتدل على الجنوب.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان غرب البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي بينما يتأثر باقي الانحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 5-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 38 والصغرى 23 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 29 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم فى مصر

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 37 25 الإسكندرية 32 25 طنطا

35 24 شبين الكوم 36 25 دمنهور 34 24 بلطيم

31 24 مطروح

30 25 السلوم

31 25 سيوة 38 23 بورسعيد

32 25 دمياط

32 25 الزقازيق

38 24 الإسماعيلية

38 23 السويس 37 25 العريش 34 23 رفح 33 22 رأس سدر

37 26 نخل 39 22 نويبع 40 30 طابا 38 25 كاترين 35 20 الطور 37 28 شرم الشيخ 41 31 الغردقة

40 30 مرسي علم 38 28 الفيوم 39 25 بني سويف 39 25 المنيا 40 25 أسيوط 41 26 سوهاج 42 27 قنا 43 27 الأقصر

45 29 أسوان 45 29 أبوسمبل

42 27 الوادى الجديد

46 27 شلاتين 40 26 حلايب 36 27

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح.

كما يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى زيادة المحتوى المائى داخل النبات.

تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى يعمل على:

١- تقليل معدل النتح(التبخر).

٢- غلق الثغور.

٣- انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون.

٤-تقليل امتصاص المواد الغذائية.