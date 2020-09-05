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درجات الحرارة اليوم السبت 5-9-2020 فى مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31
عصام عميرة 8:31 ص, السبت, 5 سبتمبر 20 8:31 ص, السبت, 5 سبتمبر 20

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تري هيئة الأرصاد الجوية اليوم، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تكون السحب المخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومن المتوقع سقوط أمطار بشكل متوسط، وفقا لمحطات الرصد لبيان درجات الحرارة اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد القاهرة الكبري شبورة مائية صباحا وطقسا حارا رطب نهارا و معتدل ليلا، كما ترتفع نسبة الرطوبة الامر الذي يؤدي الى زيادة الاحساس بحرارة الطقس، وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم.

وذكرت هيئة الارصاد الجوية، ان السواحل الشمالية الغربية تسجل طقسا معتدل نهارا وليلا، مع شبورة مائية في الصباح الباكر.

كما تشهد السواحل الغربية طقسا مائل للحرارة نهارا ومعتدل ليلا، مع حركة رياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء طقسا شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا.

حالة الطقس فى الصعيد

وأضافت ان مدن الصعيد تسجل طقسا شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا ولطيف على شمل الصعيد ليلا، ومعتدل على الجنوب.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، ان غرب البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي بينما يتأثر باقي الانحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم السبت 5-9-2020.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 38 والصغرى 23 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 29 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم فى مصر

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 83 للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 14 للصغري.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3725
الإسكندرية3225
طنطا
3524
شبين الكوم3625
دمنهور3424
بلطيم
3124
مطروح
3025
السلوم
3125
سيوة3823
بورسعيد
3225
دمياط
3225
الزقازيق
3824
الإسماعيلية
3823
السويس3725
العريش3423
رفح3322
رأس سدر
3726
نخل3922
نويبع4030
طابا3825
كاترين3520
الطور3728
شرم الشيخ4131
الغردقة
4030
مرسي علم3828
الفيوم3925
بني سويف3925
المنيا4025
أسيوط4126
سوهاج4227
قنا4327
الأقصر
4529
أسوان4529
أبوسمبل
4227
الوادى الجديد
4627
شلاتين4026
حلايب3627

الرطوبة الجوية وتأثيرها على النباتات

تلعب الرطوبة النسبية دورا هاما فى العمليات الفسيولوجية للنباتات بسبب تأثيرها على معدل سرعة النتح.

كما يقوم النبات بإمتصاص قطرات الماء الناتجة عن الضباب وبالتالى زيادة المحتوى المائى داخل النبات.

تأثير ارتفاع الرطوبة عن الحد الأعلى يعمل على:

١- تقليل معدل النتح(التبخر).

٢- غلق الثغور.

٣- انخفاض امتصاص غاز ثانى أكسيد الكربون.

٤-تقليل امتصاص المواد الغذائية.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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